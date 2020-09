E Mëttwoch de Moien huet d'Ministesch fir d'Egalitéit tëscht Mann a Fra, Taina Bofferding, déi nei Versioun vum Programm presentéiert.

Gläichstellung ass näischt Abstraktes. Et gi konkret Mesuren ausgeschafft, déi d'Entreprisë Schrëtt fir Schrëtt kënnen ëmsetzen, esou d'Ministesch fir d'Egalitéit tëscht Mann a Fra, Taina Bofferding, e Mëttwoch de Moie bei der Presentatioun vum neie Programm "Actions Positives".

Gläichstellung tëscht Mann a Fra / Reportage Tim Morizet

De Programm "Actions Positives" a sech ass näischt Neies, zanter 20 Jore gëtt dësen als ee vun den Haapthëllefsmëttele vum Ministère benotzt, fir d'Betriber z'encouragéieren, an hire Servicer eng nohalteg Gläichstellung tëscht Mann a Fra ze garantéieren. Laang war et néideg esou d'Ministesch, fir 2020 gouf de Programm elo à jour gesat, fir den néien Defie Rechnung ze droen. Besonnesch och während Krisenzäiten.

Bis ewell hu sech 80 Betriber aus alle Secteure mat Beschäftegungen tëscht 50 a 1.400 Leit um Programm vum Ministère bedeelegt. A verschiddenen Etappe gëtt d'Firma analyséiert, dat mat engem externe Beroder. A mat engem Plan d'Action zur Ëmsetzung vu méigleche Mesurë begleet.

Déi nei Versioun vum Programm gouf och vun 3 op knapp 2 Joer gekierzt.

© Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg © Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Actions Positives: Taina Bofferding présente la modernisation du programme pour l'égalité au travail (09.09.2020)

Communiqué par: ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes Le programme Actions Positives est un instrument-clé du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes pour contribuer à faire progresser l'égalité femmes-hommes au travail. Il accompagne les entreprises, sur base volontaire, pour développer et faire certifier les bonnes pratiques.

Si le concept d'Actions Positives remonte à plus de 20 ans, alors qu'on parlait à l'époque encore de promotion féminine, une approche plus structurée a été mise en place il y a une douzaine d'années. Désormais, le programme Actions Positives aborde un nouveau tournant pour répondre aux évolutions sur le marché de l'emploi pour les femmes et les hommes.

Le nouveau programme intègre notamment la dimension du télétravail, les évolutions de carrière pour les femmes et les hommes suite à un congé parental et des outils pour vérifier l'égalité dans les rémunérations et les formations.

L'égalité correspond à un enjeu social et économique. Ainsi, les instruments du programme ont été renforcés pour encourager et aider les entreprises à construire leur plan d'action. L'égalité est un levier qui sert à la fois le bien-être des salarié-e-s et la performance économique.

«Les femmes et les hommes doivent avoir la possibilité de s'épanouir et de se développer professionnellement de manière équitable. Avec le programme Actions Positives nous stimulons une prise de conscience et accompagnons l'entreprise à mettre en place des mesures pour l'égalité. Nous certifions les bonnes pratiques pour établir une véritable culture de l'égalité», explique la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding.

Dans le cadre du programme, la direction et la délégation d'une entreprise sont amenées à travailler ensemble pour établir un plan d'action. L'objectif est de faire vivre l'égalité au quotidien comme projet collectif.

Des actions concrètes et bonnes pratiques à faire certifier

Concrètement, le programme Actions Positives repose sur trois piliers thématique

• égalité de traitement (salaire, recrutement, formation),

• égalité dans la prise de décision,

• égalité dans la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Le programme commence par une analyse, financée par le ministère. La direction de l'entreprise, les salarié-e-s et la délégation font part de la situation actuelle et de leur vécu. Une société de conseil, mandatée par le ministère, passe en revue ces données quantitatives et qualitatives. C'est à partir des résultats de ce screening que l'entreprise va, dans un groupe de travail, établir son plan d'action.

Le programme Actions Positives permet à une entreprise de formaliser ses mesures pour l'égalité et ensuite de les faire certifier. Nouvel élément de la refonte, la plan d'action se compose de 7 actions pour assurer que les femmes et les hommes bénéficient d'un salaire égal à travail de valeur égal, puissent participer à la prise de décision et bénéficier d'un équilibre entre vie professionnel et vie privée.

Le programme amène ainsi l'entreprise à:

• réaliser une étude approfondie du bien-être des femmes et hommes dans l'entreprise,

• établir un plan d'action pour l'égalité,

• soutenir la rétention des talents et avoir une plus grande mixité à tous les niveaux,

• mettre en place des indicateurs et des méthodes de reporting,

• valoriser des engagements durables

• faire valoir ses mesures comme employeur exemplaire,

• obtenir une certification.

La mise en œuvre du plan d'action dure 12 mois. Ensuite, le label Actions Positives valide les actions réalisées. Ce label valorise l'engagement d'une entreprise lauréate et lui permet ainsi de renforcer la confiance auprès de partenaires externes et des équipes internes.

Le déroulement du programme, de nombreux témoignages et des exemples de bonnes pratiques sont également disponibles sur un nouveau site thématique du ministère: https://actionspositives.lu/