Jonker a Kanner stäerken, fir hiert Wuelbefanne suergen an Zukunftschancë schafen. Dat ass dat erkläerten Zil vum neie Programm vum Educatiounsminister.

Duerch d'Coronavirus-Pandemie war et e schwieregt Joer fir Schüler wéi Enseignanten an Elteren. Wéi den Educatiounsministère d'Rentrée 20/21 wëll ugoen, fir verschidde Retarden erëm opzehuelen, huet den Educatiounsminister Claude Meisch en Donneschdeg de Moie presentéiert.

Dëse Programm baséiert sech engersäits dorobber d'Wuelbefanne vun deene Jonken ze fërderen an anerersäits fir méiglechst optimal Zukunftschancen ze suergen. Eng vun de Mesuren, déi virgestallt gouf, ass den "Diplôme Plus". Dës riicht sech u jonk Diploméiert, fir déi nach net feststeet, wou et elo soll higoen.

De Claude Meisch

Weider Mesuren, déi de Minister en Donneschdeg de Moie presentéiert huet, waren déi vun neien Ausbildungsofferen an de Lycéeën, zum Beispill am Beräich vun de Finanzen, Marketing a Medien. Ausserdeem sollen Online-Schoulmaterialie weider ausgebaut ginn an och aner Rattrapage-Mesuren, déi dëst Joer eng éischte Kéier agefouert goufe, weidergefouert ginn. Eng weider Nouveautéit ass iwwerdeems déi sougenannt "Université populaire", déi zu Esch fir d'Erwuessenebildung soll geschaaft ginn.