De LIST huet an de Weieren d'Form "Microcystis" konnten observéieren. D'Waasserwirtschaftsamt warnt, dass et hei zu Gesondheetsproblemer komme kann.

De Seuil vu 4 µg/L vun dëse Bloalge gouf mëttlerweil am Waasser dann och längst iwwerschratt, hei läit een elo bei 10 µg/L.

Op de Baggerweieren zu Rëmerschen ass also vu lo un dann och all Aktivitéit an an um Waasser verbueden.

Um Stau ass och weider wéinst de Bloalgen den Accès an d'Waasser op der "Rommwiss" verbueden. Déi aner offiziell Plagen um Stauséi an de Séi zu Wäiswampech bleiwen op. Hei dierf een also zu dësem Moment nach an d'Waasser goen.

Weider Infoe ginn et um offizielle Site vum Waasserwirtschaftsamt.

Hei den offizielle Communiqué

Présence d'algues bleues dans les eaux de baignade luxembourgeoises: Aggravation de la situation aux étangs de Remerschen (11.09.2020)

Communiqué par: Administration de la gestion de l'eau (AGE) Suite aux dernières analyses effectuées dans le contexte de la surveillance des eaux de baignade, l'Administration de la gestion de l'eau informe des changements suivants:

Etangs de Remerschen

Une prolifération de cyanobactéries dans les étangs de Remerschen a été observée.

La présence de l'espèce Microcystis sp. a été détectée par le Centre de recherche LIST. Celle-ci peut provoquer des problèmes de santé chez l'homme et les animaux suite à la production de toxines. En effet une concentration dépassant les 10 µg/L de microcystine a été mesurée, ce qui est au-dessus du seuil d'alerte de 4 µg/L.

De ce fait une interdiction de baignade et de toute activité nautique doit être prononcée avec effet immédiat pour les étangs de Remerschen.

Lac de la Haute Sûre et lac de Weiswampach

L'interdiction de baignade et de toute activité nautique qui a été prononcée le 24.08.2020 pour la plage « Rommwiss » doit être maintenue.

En ce qui concerne les autres plages officielles de baignade situées au lac de la Haute-Sûre et au lac de Weiswampach, la baignade y reste, à ce stade, autorisée.

L'Administration de la gestion de l'eau tient par ailleurs à rappeler que la situation actuelle concernant les eaux de baignade (le lac de la Haute-Sûre, le lac de Weiswampach et les étangs de Remerschen) peut être suivie sur son site internet (www.waasser.lu). Des dépliants portant sur la thématique des cyanobactéries peuvent également y être téléchargés.