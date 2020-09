En Donneschdeg koum et géint 12.20 Auer zu engem Accident mat engem Schwéierblesséierten op der Escher A4. D'Police sicht an deem Kader no Zeien.

D'Automobilistin war beim Accident liewensgeféierlech blesséiert ginn. RTL-NEWS: Detailer vum Accient op der Escher A4 All zousätzlech Informatioun ass fir d'Autobunnspolice um +352 244175200 oder per E-Mail op upr.sia@police.etat.lu