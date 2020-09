Am Kader vun der Reorganisatioun vun de Rettungsdéngschter am Land plënneren d'Stater Beruffspompjeeën, den 112 an den neien CGDIS op Gaasperech.

E Freideg war mat der Visitt vum Grand-Duc, a Begleedung vun der Inneministesch, der Stater Buergermeeschtesch, dem President vum Verwaltungsrot an dem Generaldirekter vum CGDIS, héije Besuch um Schantjen zu Gaasperech. Op engem Areal vu 5 Hektar entsteet jo do den Etat-Major vum CGDIS. De Centre national d'Incendie et de Secours, kuerz CNIS, soll 2021 a Betrib geholl ginn a gëtt eng vun de modernste Kasären an Europa.

Am Gebai tëscht dem Lycée Vauban an dem Rond-point Gluck ginn et ënnert anerem Trainingsméiglechkeete fir Pompjeeën, wou déi verschiddenst Virfäll, wéi Aarbechtsaccidenter, technesch Asätz a Bränn kënne simuléiert ginn. An engem spezielle Silo ka geüübt ginn, fir Persounen ze retten, déi verschott gi sinn. Och e kënschtleche Weier, e Kanalisatiounssystem an en nogebauten Eisebunns- an Autobunnstunnel kënne fir Simulatioune genotzt ginn.

Ugebonnen un de Rond-Point Gluck an déi eenzel Autobunne wär déi nei Kasär ideal situéiert, fir a kuerzer Zäit op déi eenzel Asazplazen ze kommen. Am September 2021 wäert den 112 dann am fuschneie Gebai operationell sinn. 141 Milliounen Euro kascht de Projet. Souwuel d'Stad Lëtzebuerg ewéi de Lëtzebuerger Staat iwwerhuelen d'Käschten.

Ce vendredi, 11 septembre 2020, Son Altesse Royale le Grand-Duc, accompagné par la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, et le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, a visité le site du futur Centre national d'incendie et de secours (CNIS) au boulevard de Kockelscheuer pour constater sur place la bonne avancée du chantier.

À l'occasion de cette visite, Son Altesse Royale le Grand-Duc a eu l'opportunité de découvrir ce qui sera une des casernes les plus modernes d'Europe. Les locaux du CNIS hébergeront la direction générale du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), le Central des secours d'urgence 112, l'Institut national de formation des secours ainsi que la caserne du centre d'incendie et de secours (CIS) Luxembourg. Outre les futures installations du central des secours d'urgences 112 qui sera le centre névralgique du bâtiment, on retrouvera sur le même site un plateau technique comportant les installations nécessaires à la formation et l'entraînement des pompiers volontaires et professionnels du CGDIS.

Lors de la visite, la ministre de l'Intérieur a souligné: «Le CNIS symbolisera aussi bien le regroupement sous le même toit de tous les acteurs des services de secours ainsi que la volonté de l'État et des communes de répondre ensemble aux missions de sécurité civile. Le nouveau Centre national d'incendie et de secours sera le véritable futur « état-major » du CGDIS. »

Le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a par ailleurs précisé: «Depuis le lancement du concours pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers en 2004, la Ville a assuré la gestion de ce projet ambitieux, aussi bien pendant la phase d'élaboration entre 2008 et 2015 que pendant les travaux qui ont démarré en 2016.

La fin du chantier approchant, l'année 2021 représentera un cap important pour la Ville: le Centre d'Incendie et de Secours Luxembourg (ancien corps de pompiers professionnels) installé depuis de longues années à la route d'Arlon, déménagera vers le nouveau site au Ban de Gasperich.»

Même si les travaux ne seront pas complètement achevés d'ici la fin de l'année, principalement en raison de la crise sanitaire du COVID-19, les locaux du CNIS, pourront prochainement être mis à disposition d'une partie des services de l'administration, dont la direction générale du CGDIS qui y emménagera déjà en fin d'année.