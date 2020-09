11 Millioune Clienten d'Joer hat ee sech versprach. Ma dovun ass een am Shopping Center op der Cloche d'Or nach wäit ewech.

D'Corona-Kris huet déi schwéier Situatioun natierlech net verbessert. Onzefridde Geschäftsleit hu sech antëscht zesummegedoen, fir Drock op de Bedreiwer ze maachen, deen hirer Meenung no net aktiv genuch wär. Eng Initiativ, déi elo éischt Friichten ze droe schéngt.

Héichmodern a sober. Vill Geschäftsleit hunn am neie Shopping Center eng Geleeënheet gesinn, fir Geld ze maachen. Esou och de Konstantin Kiermeier, deen eng Filial vun enger Café-Franchise hei bedreift. D'Zil vun 11 Millioune Visiteuren d'Joer hätten hien optimistesch gestëmmt, sech eppes ze trauen. Deemools hätt een och déi héich Loyeren a kaf geholl.

De Konstantin Kiermeier ass President vun enger Associatioun, déi sech an der Nout gegrënnt huet. Se vertrëtt d'Interesse vun de Commerçanten hei am Center. 44 vun 115 Butteker maachen antëscht mat. D'Membere si rose mam Bedreiwer vum Shopping Center. Deen hätt de Geschäftsleit vun Ufank un net genuch ënnert d'Äerm gegraff. D'Ekipp vun der Firma Ceetrus, där den Akafszenter geréiert, léisst dee Reproche net gëllen. Mä jo, et kéint een d'Saach ëmmer nach besser maachen.

D'Associatioun huet eng kloer Virstellung ewéi déi Hëllef soll ausgesinn: gratis Loyer fir déi zwee Méint vum Lockdown. Ewéi aner Grande Surfacen hei am Land dat fir hir Locatairë gemaach hunn, a wéi Ceetrus dat och fir Zenteren a Frankräich decidéiert huet.

Jee no Situatioun 20, 30 vläicht och 40 Prozent Remise beim Loyer missten dra sinn, fënnt den Entreprener. Ëmmerhin hunn zanter der Ouverture virun engem Joer néng Butteker hir Diere schonn nees definitiv zougemaach. Eng 15 géifen der aktuell uerg struewelen, schätzt de Konstantin Kiermeier. E pauschalen Accord fir all d'Geschäftsleit kënnt fir de Matteo Perino wuel awer net a Fro, mä en ass kompromëssbereet.

5 Milliounen Euro Budget fir d'Hëllef. De Konstantin Kiermeier gleeft déi Zuel eréischt, wann ee se schwaarz op wäiss gesäit.