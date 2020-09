E Freideg den Owend um 17.45 Auer krut en Auto an der Rue Denis Netgen eng Persoun ze paken.

Eng Ambulanz vun Esch an d'Pompjeeë vu Schëffleng waren op der Plaz.

Zu Déifferdeng gouf et an der Avenue de la liberté kuerz no hallwer eelef owes e weideren Accident. En Automobilist war hei an de Luuchtepotto gerannt. De Bilan sinn 3 Blesséierter. Am Asaz waren d'Ambulanz vu Péiteng a Esch, wéi och d'Pompjeeë vu Suessem/Déifferdeng.