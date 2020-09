Der Rating Agence no hätt de Grand-Duché déi néideg Capacitéiten, fir mam wirtschaftlechen Impakt vun der Corona-Kris ëmzegoen.

Aus hirer Analys geet ënnert anerem ervir, dass Lëtzebuerg vum Ufank vun der Pandemie un eng favorabel Situatioun gehat hätt duerch d'Finanzpolitik aus de leschte Joren. Dëst huet et der Regierung erméiglecht, relativ séier ze reagéieren a Mesuren en place ze setzen, fir d'Salariéen an d'Entreprisen z'ënnerstëtzen. An deem Kontext ënnersträicht S&P d'Effikassitéit vun den Hëllefspäk vun der Regierung.

Virun enger Woch hu schonn déi international Rating-Agencë Fitch an DBRS Morningstar den Triple-A fir Lëtzebuerg confirméiert. Standard & Poor's ass déi drëtt Ratingsagence, déi dem Grand-Duché en "AAA" attestéiert. S&P geet dovunner aus, datt sech d'Wirtschaftsperspektiven elo vum drëtten Trimester u verbesseren.

Méi Detailer kann een am offizielle Schreiwes noliesen.

Communiqué

S&P confirme à son tour le « AAA » du Luxembourg (12/09/2020)

Communiqué par: ministère des Finances Après DBRS Morningstar et Fitch, l'agence Standard & Poor's a confirmé à son tour le « AAA » avec perspective stable du Luxembourg, ce vendredi soir le 11 septembre 2020 après la fermeture des marchés. S&P constate l'efficacité des efforts déployés par le Gouvernement pour faire face à la pandémie du COVID-19 et estime que les finances publiques du pays disposent de la capacité nécessaire pour absorber l'impact négatif de la crise.

Dans son analyse, S&P relève tout d'abord la situation de départ favorable du Luxembourg, caractérisée par des finances publiques saines, grâce à la politique budgétaire prévoyante des dernières années. Ceci aura permis au gouvernement de réagir rapidement à travers un vaste ensemble de mesures pour protéger les salariés et les entreprises. Les moyens considérables déployés par le Gouvernement devront permettre d'atténuer la contraction du PIB à court terme. Dans ce contexte, S&P souligne également l'efficacité des deux paquets économiques du Gouvernement, à savoir le programme de stabilisation COVID – 19 et le « Neistart Lëtzebuerg », dans la mesure où ces initiatives aideront à diminuer le risque d'effets négatifs durables pour l'activité économique au Luxembourg.

Dans l'hypothèse d'une pandémie maîtrisée et d'un affaiblissement graduel de son impact économique au cours des prochains moins, S&P table sur une amélioration des perspectives de croissance du pays à partir du troisième trimestre 2020. Les indicateurs de confiance des consommateurs et des entreprises, ainsi que les données concernant l'activité sectorielle indiquent que la reprise économique est bien engagée et que les fondamentaux économiques restent solides. L'agence relève aussi le cadre institutionnel transparent et efficace, la politique budgétaire durable et responsable, axée sur les investissements et les politiques économiques orientées vers une croissance économique durable. Elle souligne également qu'un secteur financier dynamique continuera à contribuer à la prospérité du pays.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente : « Je me réjouis que l'agence Standard & Poor's rejoint les deux autres agences pour reconfirmer le « AAA » avec perspective stable, et souligne le bien-fondé de la politique économique du Gouvernement pour contrecarrer les effets de la pandémie du COVID-19. En confirmant au Luxembourg la notation la plus élevée possible, S&P souligne que les politiques budgétaires prudentes des dernières années ainsi que les mesures inédites déployées par le Gouvernement forment une base solide pour les mois à venir, de sorte que le pays puisse retrouver la voie d'une reprise économique soutenue. »