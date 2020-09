D'Beamte vun der Police hunn direkt e puer mol missen intervenéieren, well e puer Automobilisten ze déif an d'Glas gekuckt haten.

Eng éischte Kéier ass hinnen e Fuerer opgefall, deen am Zickzack a mat 80 km/h op der A13 a Richtung Esch/Uelzecht ënnerwee war. Den Alkoholtest ass positiv ausgefall. De Chauffer gouf protokolléiert, duerft säi Fürerschäin awer behalen.

Géint 1 Auer an der Nuecht gouf der Police e weideren alkoholiséierten Automobilist gemellt, dee sech net méi riicht op der Fuerbunn hale konnt. Hie war am Zickzack an der Lëtzebuerger Strooss a Richtung Rond-point "Biff" zu Käerjeng ënnerwee. An der Rue du Commerce zu Rodange konnt d'Gefier ermëttelt ginn. Éier de Chauffer un d'Stoe koum, krut en nach e Gefier ze paken, dat um Stroosserand geparkt hat. Nodeems den Alkoholtest positiv ausgefall ass, huet hie misse säi Permis ofginn, krut e provisorescht Fuerverbuet a gouf protokolléiert.

Op dem CR306 zu Biissen stoung e Gefier um 1.30 Auer an der Nuecht am Gruef - mat nëmmen 3 vu 4 Pneuen. Och hei hat de Fuerer Alkohol consomméiert a krut säi Fürerschäin ofgeholl. Donieft krut hien e provisorescht Fuerverbuet.

E 4. Virfall gouf et op der N10 vu Veianen a Richtung Stolzebuerg. Géint 5.30 Auer huet eng Persoun d'Kontroll iwwert hiert Gefier verluer an ass accidentéiert, ouni dobäi blesséiert ze ginn. Wéinst offensichtlechem Alkoholkonsum gouf de Permis agezunn an e provisorescht Fuerverbuet ausgestallt. Och hei war den Alkoholtest positiv.