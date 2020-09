De ganzen Dag kritt Dir op RTL Informatiounen, wéi een der Liewensmëttelverschwendung kann entgéint wierken, am Grousse wéi am Klengen.

Den Dënschdeg, 29. September ass den internationalen AntiGaspiDag. Op RTL dréint sech deen Dag alles ronderëm dëst Thema.

Mir begéine verschidden Acteuren, déi sech dem AntiGaspi verschriwwen hunn a soen Iech wat fir Mesurë geholl ginn, fir bis 2030 d'Liewensmëttelverschwendung ëm 50% ze reduzéieren.

Um internationalen AntiGaspiDag ass am Radiostudio och eng Expertin fir Liewensmëttelsécherheet an all Fro zum Thema AntiGaspi kënnt Dir hir gäre stellen.

Schéckt eis är Froen eran a lauschtert hir Äntwerten an Tipps den 29. September no 9 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.