Et hätt ee vill geléiert duerch déi 1. Phas vum Large Scale Testing. Do sinn sech Politik a Wëssenschaft eens. Déi 2. Phas vum LST gëtt nach presentéiert.

E Méindeg de Mëtteg hunn d'Ministere Lenert a Meisch, genee wéi Vertrieder vum LIH an der Covid-19 Task Force, de Bilan vun der éischter Phas gezunn.

Alles an allem wieren an deenen 10 Wochen, an deene getest gouf, 1,5 Milliounen Invitatioune verschéckt ginn. Effektiv teste gelooss, hätten sech gutt 560.000 Persounen. Deemno hätte sech 37% vun de Leit, déi invitéiert goufen, teste gelooss, bal 50% vun de Residenten hu matgemaach.

© Sam Bouchon (RTL)

D'Zuel vun de Leit, déi sech teste gelooss hunn, wier geklommen, wéi d'Zuel vun den Infektiounen an d'Luucht gaangen ass. Genee wéi am Juli, wéi Lëtzebuerg zum Risiko-Gebitt deklaréiert gouf an een en negativen Test gebraucht huet, fir kënnen ze verreesen.

Méi wéi e Véierel vun de positive Fäll wieren dann och iwwert de Large Scale Testing fonnt ginn.

D'Zil war an ass och weider asymptomatesch Infizéierter ze fannen an dann iwwert de Contact Tracing Infektiounskette méiglechst séier kënnen z'ënnerbriechen.

© Sam Bouchon (RTL)

Vill teste wier dat eenzegt, dat ee kéint maachen, fir dem Virus hannendrun ze bleiwen, ze wësse wéi e sech verbreet a wou en am meeschten aktiv ass, esou d'Gesondheetsministesch. Et géif een dat notzen, wat een an der éischter Phas geléiert hätt, fir d'Capacitéiten elo méiglechst effikass ze verdeelen.

D'Zil wier et esou vill wéi méiglech Normalitéit erëm kënnen zouzeloossen. Déi zweet Phas vum Large Scale-Testing wëll een dann an 10 Deeg presentéieren.

Offizielle Communiqué

Le lundi 14 septembre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, et la Task Force COVID-19 de Research Luxembourg ont invité à une conférence de presse à Dudelange pour conclure officiellement la première phase du dispositif de dépistage à large échelle, un projet qui fut coordonné par le Luxembourg Institute of Health en collaboration avec les membres de Research Luxembourg. La deuxième phase sera confiée à la Direction de la santé du ministère de la Santé et débutera à la mi-septembre.

C’est dans le cadre de la stratégie de sortieque le Luxembourg a mis en œuvre une campagne de dépistage vaste et unique à l'échelle nationale, invitant ses résidents et travailleurs transfrontaliers à se faire tester volontairement pour le COVID-19. L'objectif du dépistage à large échelle (large scale testing / « LST ») consiste à limiter la propagation du nouveau virus du SRAS-CoV-2 en identifiant précocement les cas positifs, y inclus parmi les personnes asymptomatiques, et en brisant ainsi rapidement les chaînes d'infection. En même temps, le LST doit contribuer à la surveillance étroite de l’évolution du virus au sein de notre population.

La première phase du LST, coordonnée par le Luxembourg Institute of Health (LIH) et Research Luxembourg, s'est déroulée du 27 mai au 27 juillet. Elle s'est appuyée sur 16 stations de test "drive-through" et 1 station de test "walk-through", avec une capacité théorique maximale de 20.000 tests par jour. La population a été divisée en trois contingents, à commencer par les professions les plus exposées et en contact avec de nombreuses autres personnes (soins de santé, soins à la personne). La catégorie II était constituée des personnes ayant repris leur travail ou reprenant sous peu leur activité tandis que la troisième catégorie regroupait des échantillons représentatifs de l’ensemble de la population du Luxembourg. Les tests répétés des contingents et la recherche rigoureuse des contacts visent non seulement à empêcher la formation de nouvelles chaînes d'infection, mais également à mettre des données probantes à disposition des décideurs.

Avant le début de la phase II, une période de prolongation de la phase I a été mise en place tout au long de la période estivale (jusqu'au 15 septembre) dans le but de surveiller l’évolution du virus pendant les mois d’été, avec un accent sur le retour de vacances, les professions particulièrement liées à la période de l’été (Horesca, saisonniers) ou encore la rentrée scolaire.

Au total, 1.520.445 invitations ont été envoyées lors de la phase I du LST. 560.082 tests ont été réalisés, et 307.751 résidents testés, ce qui correspond à un taux de participation de presque 50% de la population résidente.

La deuxième phase du LST sera coordonnée par la Direction de la santé du ministère de la Santé et devrait se dérouler entre le 16 septembre 2020 et mars 2021, avec une capacité de 53.000 tests par semaine. Forte du résultat de cette première expérience qui a révélé un taux de prévalence relativement bas, la deuxième phase se veut un outil plus flexible et en même temps plus nuancé avec des capacités adaptées à la demande de dépistage et sur une durée prolongée, capable d’accélérer et d’augmenter la capacité nécessaire de manière instantanée en fonction de l’évolution de la situation.

Cette approche nuancée permet un maillage plus précis de la population que sous la première phase et donc une réactivité plus efficace en cas d’évolution épidémiologique inquiétante. De plus amples précisions quant à cette nouvelle phase du LST seront présentées par la ministre de la Santé Paulette Lenert lors d’une conférence de presse en date du 24 septembre.

La conférence de presse à l'occasion de la fin de la première et du début de la seconde phase du LST, qui a eu lieu dans les locaux de la Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL) à Dudelange, a rassemblé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, la ministre de la Santé, Paulette Lenert ainsi que les parties prenantes, notamment les directeurs généraux des institutions membres de Research Luxembourg, les porte-parole de la Task Force, les membres du conseil scientifique de LST et les représentants des Laboratoires Réunis.

« Alors que les travaux de Research Luxembourg sur la campagne de tests à grande échelle touchent à leur fin, nous tenons à remercier sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet effort extraordinaire, en particulier les Laboratoires Réunis et le personnel des instituts membres de Research Luxembourg. », a déclaré le professeur Ulf Nehrbass, directeur général du LIH et porte-parole de la Task Force COVID-19 de Research Luxembourg.

« Cette initiative sans précédent a été largement reconnue au niveau international, renforçant encore la réputation du pays en matière de santé publique et de recherche biomédicale », a ajouté le professeur Paul Wilmes du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) de l'Université du Luxembourg, porte-parole adjoint de la Task Force.

« La force de notre réponse à la pandémie réside dans le lien étroit entre les initiatives de santé publique telles que les tests à grande échelle et les efforts de recherche exceptionnels des institutions de recherche luxembourgeoises. Cette synergie joue un rôle fondamental pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de société », conclut Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

« Le projet des tests à grande échelle démontre le haut niveau de résilience, d'adaptabilité et de réactivité de notre pays face à cette crise mondiale sans précédent et renforcera notre préparation tout au long de l’évolution de l’épidémie. La deuxième phase confortera la position du Luxembourg en tant que pionnier du diagnostic à large échelle et fera partie intégrante de la politique de lutte du gouvernement contre le virus, idéalement jusqu’à la sortie de crise en permettant de porter une attention particulière à la surveillance de groupes cibles spécifiques. », a souligné Paulette Lenert, ministre de la Santé.