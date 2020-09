Net online, mee physesch koum den CSV-Nationalcomité mat senge 40 Membere beieneen

Et war eng Reunioun, op déi gespaant gewaart gouf, nodeem de President Frank Engel sech jo virun zwou Wochen am RTL-Interview mat Steier-Reformen avancéiert hat.

Dës waren awer net mat der Partei ofgeschwat, de President gouf deemools zeréckgepaff, et gouf d'urgence virun 14 Deeg e Nationalcomité aberuff, deen um Méindeg seng Suitten krut.

Aus partei-interne Sourcen heescht et RTL géintiwwer, datt d'Reunioun séier an ouni vill Commentairen iwwert d'Bün goung; et hätt och keen Ordre du Jour ginn.

An Aarbechtsgruppen diskutéiert d'Partei lo mat Experte weider, wéi si sech politesch wëll positionéieren, och a Steierfroen; Detailer heiriwwer goufen net kommunikéiert.

Et leeft drop eraus, datt aus de Conclusiounen vun dëse Gruppen soll eng Resolutioun entstoen, déi dann dem Online-CSV-Kongress den 17. Oktober zum Vott virgeluecht gëtt.

Am Virfeld vum CSV-Kongress kënnt de Nationalrot iwwerdeem Donneschdes, den 1. Oktober beieneen.