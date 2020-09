Rezent gouf et e puer Fäll vun der afrikanescher Schwéngspescht an Däitschland, méi genau am Bundesland Brandenburg.

Et erënnert ee sech un de Fall vum leschte Joer, wou an der Belsch d'Schwéngspescht ausgebrach war an en Zong laanscht déi lëtzebuergesch a franséisch Grenz gezu gouf. Muss Lëtzebuerg sech op en Neits op d'Schwéngspescht virbereeden a wéi een Impakt hunn déi däitsch Fäll elo op eis Lëtzebuerger Baueren?

Déi lëtzebuergesch Veterinärsinspektioun ass direkt informéiert ginn, wou e Fall vun der afrikanescher Schwéngspescht an Däitschland fonnt gouf. Et sollt ee lo net panikéieren, mä d'Méiglechkeet, dat d'Krankheet bis a Lëtzebuerg eriwwer zitt, besteet.

Den Dr. Felix Wildschutz: "Effektiv geet déi Krankheet iwwert e puer Kilometer pro Mount viru mat der Beweegung vun de Wëllschwäin. Dat heescht, esou gekuckt si mir natierlech nach wäit ewech. Mä wann een elo kuckt, wéi an der Belsch de Fall opgetaucht ass, do war den nächste Fall iwwer 1.000 km wäit ewech. Dat heescht, mir sinn ëmmer an der Déngen, dass hei zu Lëtzebuerg kann e Fall optrieden. Net nëmmen iwwert d'Wëllschwäin, mä natierlech och iwwert Produkter an iwwert d'Beweegunge vun Déieren."

Géif zu Lëtzebuerg e Fall bei engem Wëllschwäin fonnt ginn, sollt een eng affektéiert Zon agrenzen.

Dr. Felix Wildschutz "An der Zon da stierwen déi Wëllschwäin oder se ginn de Moment geschoss. An da probéiert een natierlech de Virus dann an där Zon ze halen."

Fir de Wëllschwäin-Bestand wier dat net esou schlëmm, et géing der am Moment souguer ze vill an eise Bëscher. D'Schwéngsbauere kennen awer preventiv Moossnamen ergräifen, fir hire Betrib an hir Schwäin ze schützen.

Claude LOUTSCH, Schwéngsbauer vun Huewel: "[Mir hunn] an eisem Betrib am Prinzip all Moossname geholl, déi mer kënnen huelen. Mir si komplett ofgeschott. Mir probéiere keng Leit eranzeloossen, déi net eragehéieren. Mir stelle Material zur Verfügung, wa mer Leit musse mat eranhuelen. Mir hunn hei Desinfektiouns-Bitercher stoen. Mir probéieren am Fong d'Weeër ze desinfizéieren, déi mussen desinfizéiert ginn. Do gesinn ech lo direkt keng Schwieregkeeten."

De Problem wier e ganz aneren. D'Léit hunn Angscht virun der Krankheet a wëlle kee Schwéngefleesch méi kafen. D'Präisser fir Schwéngefleesch sinn doduerch enorm gefall.

Claude Loutsch: "Ech mengen, mir ware bei 1,47€ Basispräis, mir sinn elo bei 1,27€ de Kilo fir de Bauer an mir misste bei 1,60€ sinn, fir iwwerhaapt gewënnbréngend kënnen ze schaffen."

D'Präis-Situatioun wier schonn zanter Méint ugespaant. Den Peschtfall an Däitschland ass elo nach en zousätzlechen Impakt.

Wichteg ze wëssen ass: D'Schwéngspescht ass keng Gefor fir de Mënsch. Schwéngefleesch kann ouni Problem weider konsuméiert ginn.