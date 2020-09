Bei der Fondatioun Kräizbierg hunn d'lescht Woch Mataarbechter sech iwwert déi schlecht Aarbechtskonditiounen opgereegt.

Dofir koumen e Méindeg d’Verwaltungsréit vun den zwou Entitéiten vun der Fondatioun Kräizbierg beieneen. Vun enger schlechter, ontransparenter an onmënschlecher Féierung vun der Fondatioun war Rieds gaangen.

D’Verwaltungsréit hätten Akt dovunner geholl, heescht et an engem Schreiwes vun e Méindeg den Owend, an dofir wieren zwou Mesurë festgehalen ginn.

Nämlech éischtens eng Evaluatioun vun der aktueller Situatioun duerch en onofhängegen externen Expert.

An eng extern Mediatiouns-Offer déi wäert geschafe ginn, fir Konflikter méi einfach kënnen ze léisen.

D’nächst Woch sollen déi Decisiounen an enger weiderer Reunioun konkretiséiert ginn.

D’Fondatioun ënnersträicht am Communiqué hiren Attachement zu engem oppenen Sozial-Dialog, an dem Wuelbefanne vun hire Salariéen.

