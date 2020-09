D'Gemeng Rouspert-Mompech warnt d'Awunner vun Dickweiler a Giischterklaus keen Drénkwaasser ze consomméieren den Ament. Et ass verknascht.

Bei Analysen ass erauskomm, dass d'bakteriologesch Normen net an der Rei sinn. Et soll ee kee Waasser vum Krunn drénken, oder et virdrun 10 Minutten ofkachen. Et soll een dann och keng Liewensmëttel mat Krunnewaasser ofwäschen.

D'Gemengeservicer schaffen drun, fir dass d'Waasser sou séier wéi méiglech nees kann normal genotzt ginn.