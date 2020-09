E Sonndeg de Moie gouf d'Police alarméiert, well um CR181, um Rond-point fir op d'A6 ze kommen, eng Persoun stoung, déi sech net ganz bedeckt hat.

De Mann war eleng a stoung nieft engem groen Auto. Schonn den 1. August tëscht 10 an 12 Auer war der Police de selwechte Mann gemellt ginn, deen déi Kéier am éischte Rond-point, wann ee vum Briddel koum, stoung, an och de säi beschtent Stéck den aneren Automobiliste gewisen huet.

Leit, déi weider Detailer wëssen oder eng änlech Situatioun an där Géigend gesinn hunn, solle sech bei der Police vu Capellen um 244301000 oder per E-Mail: police.capellensteinfort@police.etat.lu mellen.