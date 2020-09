No 3 Reuniounen am Kader vun engem neie Kollektivvertrag, géing d’Direktioun vu Post Group d’Fuerderunge vun de Gewerkschafte weider ignoréieren.

Bei der Post gouf d’Loungerechtegkeet nach ëmmer net retabléiert. Dat kritiséiert den OGBL en Dënschdeg an engem Communiqué am Zesummenhang mat der Verhandlungen iwwert en neie Kollektivvertrag. No 3 Reunioune géing d’Direktioun vu Post Group d’Fuerderunge vun de Gewerkschafte weider ignoréieren.

Den OGBL bedauert, datt d’Verschlechterungen déi mam Kollektivvertrag vun 2013 agefouert goufen net ausgebigelt ginn. Zum Beispill soll de fixen Deel vum Salaire rëm méi héisch ginn an de Supplement erofgesat ginn.

Um Enn vum Joer soll och all Salarié déi selwecht Allocatioun kréien. Den OGBL well och genee oppasse wéi den neie System vun de Karriäre bei der Post opgestallt gëtt.