An der Nuecht op en Dënschdeg huet d'Police e Gefier zu Miersch an der Rue des Près op engem Parking beim Futtballterrain kontrolléiert.

Den Auto gouf duerchsicht, nodeems de Beamten de Geroch vu Cannabis opgefall ass. Am Ganze goufen 3 Placken Haschisch, eng kleng Quantitéit Kokain, Boergeld an 3 Handye fonnt. Op Uerder vum Parquet goufen dës Géigestänn an den Auto saiséiert an de Mann festgeholl. Hie gouf op Schraasseg bruecht a koum en Dënschdeg virun den Untersuchungsriichter.

D'Police mellt e weideren Delikt am Stroosseverkéier, bei deem Drogen am Spill waren. En Auto a säi Fuerer hu sech missen enger Kontroll ënnerzéien, well vill Damp aus dem Auspuff erauskomm ass. Wéinst Unzeeche vun Alkohol- an Drogekonsum gouf den Automobilist getest. Den Drogeschnelltest ass positiv ausgefall.