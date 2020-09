En Dënschdeg huet d'Santé matgedeelt, dass d'Zuel vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg um Coronavirus gestuerwe sinn, bei 124 bliwwen ass.

Bei den Infektiounen ass et eng Hausse vu 40 positiv geteste Patienten. D'Santé gëtt just nach d'Zuele fir d'Residenten un. Et goufen 7.718 Tester vu Residentë gemaach.

Aktuell sinn 19 Leit hospitaliséiert, keng Persoun läit op der Intensivstatioun.

Zu Lëtzebuerg ginn et den offiziellen Zuelen no aktuell 599 aktiv Infektiounen. 6.561 Persoune gëllen als geheelt.

Déi effektiv Reproduktiounszuel läit bei 0,99.

CORONAVIRUS –RAPPORT JOURNALIER