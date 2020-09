Et sollt ee sech net ze laang mat der Aart a Weis ophalen, wéi dës Pläng kommunizéiert goufen, esou den Aarbechtsminister Dan Kersch.

Et sollt ee sech op dat konzentréieren, wat elo wichteg wier, esou den Dan Kersch, nodeems hien zesumme mam Wirtschaftsminister Franz Fayot déi zoustänneg Chamberkommissioun iwwert d'Diskussioune mat ArcelorMittal informéiert hat.

ArcelorMittal/Reportage Maxime Gillen

Deemno misst e méigleche Plazenofbau fir déi concernéiert Leit sozial ofgefiedert ginn a gläichzäiteg misst de Staat Garantië kréien, dass nohalteg Investissementer an déi Lëtzebuerger Stolindustrie gemaach ginn, esou d'Fuerderunge vun der Regierung.

"Mir wäerten drop halen, dass Investissementer kommen an zwar nohalteg Investissementer, déi d'Stolindustrie als solches hei zu Lëtzebuerg ofséchert. Dat wäert eng vun eise Prämisse sinn a wann ech dat richteg verstanen hunn, wat d'Deputéiert gesot hunn, da gëtt dat och vun de Chamberkommissioun esou gedroen.“

Gläichzäiteg dierft awer och dee mënschlechen Aspekt net vergiess ginn, wéi den DP-Deputéierten André Bauler betount:

„Et geet eben drëms, de Leit reell Perspektiven ze ginn, esouwuel deenen, déi do bleiwen, wéi deenen, déi eppes aneschters solle maachen an déi vläicht net kënne gehale ginn, mä déi awer en enormen Knowhow hunn. An do stellt sech d'Fro, wéi kënne mir deene Perspektiven op anere Plazen eventuell ginn?“

A Punkto Perspektiven stellt sech fir den CSV-Deputéierte Marc Spautz iwwerdeems och d'Fro no enger méiglecher Relance.

„Well ee jo awer dovun ausgeet, dass Covid hin oder hier, dass et awer eng Reprise an der Ekonomie wäert ginn, ass d'Arbed Lëtzebuerg dann nach gutt genuch opgestallt, fir dann och erëm kënnen déi Parts de marché ze kréien, wa si elo esou drastesch zeréckfueren, well 570 Leit, dat ass en enormen Ofbau vun Aarbechtsplazen an deem Beräich.“

Aktuell solle gutt 3.600 Leit fir ArcelorMittal zu Lëtzebuerg schaffen. De Pläng vum Stolkonzern no géife ronn 15 Prozent vun dësen Aarbechtsplazen ofgebaut ginn. Gläichzäiteg sollen awer och nei Leit agestallt ginn. Eng Demarche, déi fir den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum e komesche Bäigeschmaach huet.

„Ech ginn de Verdacht net lass, dass ArcelorMittal hei probéiert, op Käschte vum Staat an um Bockel vun de Leit, déi do schaffen, sech ëmzestrukturéieren, nei opzestellen an dat ouni wierklech de Beweis bruecht ze hunn, dass keng aner Solutioun méiglech wier.“

Déi Lénk fuerderen deemno, d'Regierung misst do Drock maachen an all d'Mëttelen notzen, déi se huet, fir et ArcelorMittal esou schwéier wéi méiglech ze maachen, fir op déi doten Aart a Weis Leit z'entloossen.