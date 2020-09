Dat sot den CSV-Deputéierte Léon Gloden no der parlamentarescher Institutiounekommissioun, déi en Dënschdeg am spéiden Nomëtteg zesumme war.

Et goung ëm d'Institutiounen an de Grand-Duc. Gréisser Divergenzen, seet och den LSAP-Deputéierten a President vun der Kommissioun, de Mars di Bartolomeo, ginn et keng.

Extrait Mars di Bartolomeo

"Quitt datt jidderee seng Meenung huet, dass deen een oder deen anere léiwer eng komplett aner Verfassung hätt mat enger anerer Staatsform, mä eng ganz breet Majoritéit dréit awer déi Staatsform déi mer hunn. Op där anerer Säit gëtt et deen een oder deen aneren, éischter deen een, dee méi op déi national Prerogativen hält, wéi anerer déi Lëtzebuerg an engem gemeinsamen Europa gesinn."



Wéi d'Institutiounekommissioun iwwert de Staatschef diskutéiert huet, huet de Léon Gloden och um Bord vun den Diskussiounen d'Fro opgeworf, wéi et mat der Ëmsetzung vun de Recommandatiounen aus dem Waringo Rapport viru geet.

Extrait Léon Gloden

"Virun der Summervakanz hat d'CSV de Premier an d'Kommissioun geruff, fir ze kucken, wou d'Aarbechten un den Texter dru sinn opgrond vum Rapport Waringo. Do hat de Premier eis versprach mer géifen déi fir Mëtt September kréien, mir sinn elo Mëtt September, ech hunn nach keen Text gesinn, mä et ass wichteg, datt mer déi elo kréien, well wa mer nach do eppes missten an der Verfassung upassen, da kéinte mer dat elo maachen. Dee Message kruten dem Premier seng Beamte mat op de Wee."



An "nächster Zukunft", esou de Mars di Bartolomeo, wéilt ee mam Premier an och mam Jeannot Waringo kucken, wéi si virukommen an ob déi Aarbechten nach iergendeen Afloss op d'Diskussiounen iwwert d'Verfassung kënnen hunn.



Am Prinzip kéinten Diskussiounen iwwert de Grand-Duc an där nächster Reunioun vun der zoustänneger Chamberkommissioun ofgeschloss ginn an da kënnt dat nächst Kapitel un d'Rei. Do geet et ëm d'Grondrechter an d'Liberté public. E Kapitel un deem d'DP-Deputéiert Simone Beissel elo iwwert de Summer schonn äifreg geschafft huet.

Extrait Simone Beissel

"Ee vun eise Soucien ass - mer hunn dauernd deen alen Text, de 6030, an deen neien Text - dass mer näischt vergiesse vun där aler Verfassung. Dass eis net op eemol eppes duerchjuppt. Mir solle jo awer alles do erakréien an da muss wéinstens dat wat dra steet och behandelt ginn. Dass mer also näischt vergiessen, och net vun deem neien Text an dass mer do eng Symbios fäerdeg bréngen tëschent deenen Texter. Gleeft mer, dat ass eng richteg Erausfuerderung."



D'Simone Beissel hofft, datt d'Grondrechter an d'Liberté public no der Chrëschtvakanz kënne finaliséiert ginn an datt bis dat anert Joer am Fréijoer déi 4 Volete fäerdeg sinn.