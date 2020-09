Am Grand-Duché war et an engem Septembermount nach ni esou waarm wéi en Dënschdeg.

Zu Steesel goufen en Dënschdeg 35,2 Grad Celsius gemooss. Dat ass den héchste Wäert zanter 1949. De Rekord vum bis ewell wäermste Septemberdag gouf de 6. September 1949 gemooss mat 34 Grad zu Gréiwemaacher.

En Dënschdeg goufen et op 7 weidere Statioune Rekord-Temperature mat 34,7 Grad zu Bettenduerf, 34,3 Grad zu Kënzeg, 34,2 Grad zu Gréiwemaacher, 34,2 Grad zu Reckeng, 34,1 Grad zu Réimech, 34,4 Grad zu Réiser a 34,1 Grad zu Trënteng.

Fir e Mëttwoch huet Meteolux dann och nees en avis de chaleur erausginn, an en Avis fir d'Loft-Qualitéit duerch méiglech héich Ozon-Wäerter.

© Meteolux

Schreiwes

35.2°C: Höchste Temperatur die je im September in Luxemburg gemessen wurde (15.09.2020)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Mit 35.2°C wurde am gestrigen 15. September 2020 in Steinsel ein neuer offizieller Rekord der Tagesmaximaltemperatur an einen Septembertag in Luxemburg gemessen.

Nach Auswertung seiner 32 Wetterstationen im Land hat der staatliche Wetterdienst AgriMeteo der ASTA (Administration des services techniques de l'agriculture) des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung festgehalten, dass dies die höchste Temperatur ist, die bisher seit Beginn der Wetteraufzeichungen im Jahre 1838 an einem Septembertag in Luxemburg gemessen wurde.

Der bisherige offizielle Rekord stammte vom 6. September 1949, an welchem Tag an der ASTA Station in Grevenmacher ein Maximalwert von 34,0°C aufgezeichnet wurde. Dieser Wert wurde gestern am 15. September 2020 an 7 weiteren Stationen von AgriMeteo übertroffen (Bettendorf 34.7°C, Clemency 34.3°C, Grevenmacher 34.2°C, Reckange 34.2°C, Remich 34.1°C, Roeser 34.4°C, Trintange 34.1°C).