E Mëttwoch gouf um City Breakfast iwwert d'Festivitéiten an der Stad Lëtzebuerg geschwat, ënnert anerem iwwert d'Summer-Kiermessen an de Chrëschtmaart.

"Näischt ersetzt d'Schueberfouer, mee de Bilan vum Alternativ-Programm 'D'Stad lieft' ass positiv!" Dat sot d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch de Moien um City Breakfast. Souwuel déi kleng Kiermessen an de Quartieren, wéi och de Kino um Glacis wiere gutt bei de Leit ukomm.

Annoncéiert gouf och e Changement, wat d'Organisatioun vun Evenementer an der Stad Lëtzebuerg ugeet. Déi leeft nämlech an Zukunft ganz iwwert d'Ville de Luxembourg. Den Departement vum Luxembourg City Tourist Office gëtt nämlech an den zoustännege Service vun der Stad Lëtzebuerg integréiert. Zanter den 80er Joren huet den LCTO sech ëm eng ganz Partie vun de kulturellen Evenementer gekëmmert.

Serge Wilmes: "Mir hu jo de Rock um Knuedler oder de Blues and Jazz Rallye, Live at Vauban, de Meyouzik, etc. Also eng ganz Partie Concerten an Evenementer, déi vum LCTO organiséiert goufen, ginn an Zukunft vun der Stad Lëtzebuerg iwwerholl an organiséiert."

Bis ewell wier een als Stad jo souwisou schonn an déi Eventer implizéiert gewiescht, mee mat dësem Changement géif ee méi koherent kënne schaffen an et kéint alles aus enger Hand gemaach ginn.

City Breakfast / Rep. Claudia Kollwelter

Wat d'Evenementer ugeet, déi dëse Summer iwwer an der Stad ugebuede goufen, zitt d'Stater Buergermeeschtesch e relativ positive Bilan. Fir de Kino um Glacis zum Beispill wiere pro Seance ronn 400 Leit komm. D'Kiermessen an de Quartiere wieren och gutt ukomm.

Lydie Polfer: "A quitt datt mer natierlech hoffen an dovun ausginn, datt mer nächst Joer nees eng richteg Schueberfouer kënnen organiséieren, sinn awer vläicht déi eng oder aner Experienz aus deem, wat mer dëst Joer organiséiert hunn, zréckzehalen."

Dat nächst, wat usteet, sinn d'Chrëschtmäert. Do géif ee sech e Mëttwoch mat de Forainen zesummesëtzen, fir ze kucken, wéi ee sech do dëst Joer organiséiere kann, mee et géif ee fir Ambiance suergen, huet d'Lydie Polfer verséchert.

Och de Bilan vun der Stater Braderie wier trotz Corona dëst Joer gutt ausgefall, huet den 1. Schäffe Serge Wilmes betount. Wat d'Akafsbongen ugeet, déi d'Stad Lëtzebuerg kaf huet, wiere ronn 21.000 där Bongen zesumme komm. De Gros dovu gëtt verlousst, et ginn der awer och no soziale Krittäre verdeelt. 40.000 Leit hu bis well matgemaach, fir esou e Bong ze kréien, ronn 10.000 goufe scho verdeelt. D'Direkthëllef vu 4.000 Euro hätte bis well 1.100 Geschäftsleit ugefrot, wouvun 900 validéiert gi wieren, fir ausbezuelt ze ginn, huet de Serge Wilmes nach präziséiert.