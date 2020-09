Datt Waasserstoff eng ëmmer méi wichteg Roll spillt an der Dekarboniséierung vun der nationaler Wirtschaft ass gewosst.

D'Fro ass, wéi een dëst chemescht Element op Lëtzebuerg transportéiert kritt.

Eng vun de Méiglechkeete wier en Uschloss un en neie Waasserstoff-Reseau, deen de Grupp Encevo via seng däitsch Duechter Creos zesumme mam franséischen Gestionnaire GRT-Gaz SA plangt.

70 KM vun deem Reseau sollen d'Groussregioun mam Hydrogène beliwweren - op och Lëtzebuerg sech hei drun uschléisst, ass dem Energieminister Claude Turmes no awer nach net sécher.

Et géife wuel dës Iwwerleeunge ginn, mee an 2 Joer wier eréischt mat enger Decisioun ze rechnen.

Dat äntwert de grénge Minister op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo.

Nieft Autoen, déi mat Waasserstoff fueren, gëtt hei am Land och drop gesat, datt den erneierbare Gas an der Industrie, der Aviatioun an der Navigatioun zum Asaz kënnt, fir esou Pëtrol a Kuel kënnen z'ersetzen.

Ausgestouss gëtt vun esou Moteuren nëmmen nach Waasserdamp a guer keen CO2.

PDF: Äntwert vum Claude Turmes op eng parlamentaresch Fro vum Mars Di Bartolomeo