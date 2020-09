Den Educatiounsminister huet net méi Wëlles, eng nei gesetzlech Basis fir dat sozioedukatiivt a psychosoziaalt Personal ze schafen.

Dat seet de Claude Meisch am RTL-Interview als Reaktioun op d'Reproche vu 5 Gewerkschaften aus dem Beräich. De Minister hat am Mäerz 2019 annoncéiert, ze legiferéieren, fir d'Tâche vum concernéierte Personal ze klären. Mëttlerweil hätt sech awer erausgestallt, datt de gesetzleche Kader vun der Fonction publique géing duergoen, esou de Claude Meisch. D'Gewerkschafte waren net zefridden, well hir Tâchen an enger Nott just virum Summer nei definéiert goufen. Den Educatiounsminister awer seet, hie géif net wierklech verstoen, wat de Problem wier.

Claude Meisch Extrait 1

"Do hu mer eng Propositioun op den Dësch geluecht, fir déi Aarbechtsbedingungen ze harmoniséieren, dunn ass gesot ginn, elo ginn d'Aarbechtsbedingunge verschlechtert fir en Deel vum Personal, dunn hu mer gesot "Nee, dorëms geet et eis net“, dofir hu mer kloer präziséiert, datt et nëmmen déi Leit betrëfft, déi an Zukunft agestallt ginn, an déi, déi haut schonn do sinn a bei hiren Aarbechtskonditioune wëlle bleiwen, datt déi dat roueg kënne maachen, dunn ass gesot ginn, jo mir mussen awer och vläicht awer en Ënnerscheed hunn tëschent deene jeeweilegen Zerwisser, du hu mer gesot "Jo, wann en Direkter mat sengem Personal och do wëll anescht fonctionéieren."

De Claude Meisch huet drop opmierksam gemaach, datt an de leschte Jore vill rekrutéiert gi wier fir d'Kompetenzzenter an den Encadrement vu Schüler mat spezifesche Besoinen an de Klassen, wat d'Aarbechtskonditiounen och verbessere géing. Et wier elo net d'Zil, d'Aarbechtskonditiounen esou z'änneren, datt een nees méi Leit bréicht.

Claude Meisch Extrait 2

"Mir wäerten eis jo och do elo nach eng Kéier mat deene concernéierte Gewerkschafte gesinn a vläicht versti mer dann och besser ëm wat et geet oder wat fir eng Problemer do nach ze léise sinn. Ech schwätze ganz gäre mat jidderengem, och mat deenen do Acteuren, ech wëll awer ganz kloer och soen, datt et hei keng generell Diskussioun iwwert d'Tâche vum sozio-edukativen a psycho-sozialem Personal aus der Education nationale wäert ginn, dat steet sécherlech elo net um Ordre du jour."

En Dënschdeg hate 5 Gewerkschafte vu Personal, dat mat Kanner mat spezifesche Besoine schafft, an aus de psychologeschen an edukativen Zerwisser am Lycée den Educatiounsminister Claude Meisch mat enger symbolescher Aktioun op e Gespréich invitéiert. An hiren Aen huet bis elo kee Sozialdialog stattfonnt.

