De Weekend iwwer hunn d'Beamte vun der Police mat Hëllef vun der Hondsstaffel Kontrollen zu Sandweiler, Konter an Trënteng duerchgefouert.

An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg d'Police aus der Regioun Zentrum-Osten vun 20 Auer owes bis 2.30 Auer moies am Asaz. Gekuckt gouf virun allem, ob déi gesetzlech virgeschriwwe Bestëmmunge vun technesche Verännerungen u Gefierer agehale goufen.

A 4 Fäll goufe Strofen an Héicht vu 74 Euro wéinst net reglementéierten Auspuffanlage verdeelt. Ee Gefier hat net déi virgeschriwwe Winkeren (49 €), 2 Autoen hate keng reglementéiert Fënsteren (74 €). Een Auto hat esouguer verschidde Pneuen mat verschiddene Strukturen drop, wat 145 Euro an 2 Punkte kascht huet. Dobäi koumen nach e puer kleng Verstéiss an zesumme mat deene Leit, déi ze séier ënnerwee waren, hunn d'Beamten 42 Automobiliste kontrolléiert.

Weider goufen nach 2 Permise bei dëse Kontrollen agezunn, ee Chauffer hat ze vill gedronk an en Zweeten hat ze vill gedronk an Droge geholl. Dann huet zu Bouneweg an zu Boufer all Kéiers ee Chauffer säi Permis missten ofginn, nodeem hien duerch seng Fuerweis negativ opgefall war. Béid Persounen haten ze déif an d'Glas gekuckt.

D'Police erënnert dann nach drun, datt all Auto muss de Reglementer vum Code de la route entspriechen:

- A 42-02 - Usage d'un véhicule automoteur, autre que les véhicules spéciaux de l'Armée, les

machines et les motocycles, qui n'est pas muni de deux feux-croisement réglementaires

74€

- A 42-05 - Usage d'un véhicule automoteur, autre que les véhicules spéciaux de l'Armée, les

machines et les motocycles, qui n'est pas muni de deux feux réglementaires éclairant la

plaque d'immatriculation

49€

- A 46-04 - Présence dans un véhicule routier automoteur d'un dispositif accessoire ou d'un film en

plastique non réglementaires

49€

- A 46-06 - Présence dans un véhicule un pare-brise ou d'un vitrage latéral non réglementaires -

74€

- K 014-01 - Défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 145€/2pts

- K 025-01 - Défaut de plaque d'immatriculation réglementaire - 74€

- K 027-01 - Lisibilité défaillante d'une plaque d'immatriculation ou d'identité - 49€

- K 037-03 - Apposition sur un signe distinctif particulier ou une plaque spéciale de lettres, de

numéros ou de signes non autorisés - 49€

- Usage d'un véhicule automoteur ou d'un cyclomoteur émettant un bruit dépassant le niveau sonore réglementaire - 145€ x1