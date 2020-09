Weider mellt d'Police, datt an der Stad eng Persoun kontrolléiert gouf, déi e Revolver bei sech hat.

Zu Tandel huet d'Police e Mëttwoch géint Mëtternuecht en Accident gemellt kritt. En Automobilist war géint eng Luucht a géint eng Mauer gerannt. Wéi sech erausgestallt huet, war de Chauffer virdru mat héijer Vitess virun enger Policekontroll geflücht. Well alles drop higedeit huet, datt de Chauffer, deen net blesséiert gouf, ze vill gedronk hat, wollten d'Beamten de Mann mat op de Policebüro huelen. Ma dësen huet dunn ugefaangen d'Polizisten ze filmen a sech opzereegen, esou datt hien huet misste berouegt ginn.

Um Büro ukomm huet de Mann dunn ugefaangen aggressiv ze ginn an huet engem Polizist mam Doud gedréit. Dobäi huet hie probéiert, e Beamten an d'Gesiicht ze schloen. D'Poliziste konnten de Mann just schwéier immobiliséieren.

Den Alkoholtest ass iwwregens dann och positiv ausgefall, esou datt de Mann säi Permis huet missten ofginn. Well de Mann an Arrest huet misste bruecht ginn, gouf hien och kontrolléiert. Dobäi gouf Haschisch wéi och eng gréisser Zomm Boergeld séchergestallt. De Parquet gouf informéiert an huet eng Hausduerchsuchung ordonéiert.

En Dënschdeg de Mëtteg krut d'Police gemellt, datt e Mann, deen eng Waff bei sech hätt, sech am Garer Quartier an der Stad géif ophalen. Nom Mann gouf gesicht an hie konnt kuerz drop op der Place de la Gare lokaliséiert ginn. De Mann gouf duerchsicht a bei him gouf e Revolver fonnt, deen och saiséiert gouf.