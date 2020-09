De Santé Services, eng Duechtergesellschaft vun der Fondatioun Hôpitaux Robert Schuman huet decidéiert, seng eege Masken ze produzéieren.

De Mask ass aus eisem Alldag net méi ewechzedenken. Zu Lëtzebuerg ginn déi meescht Masques chirurgical aus Asien ageflunn. Elo gëtt et offiziell déi éischt Maskeproduktioun bei eis am Land.

E Mask besteet nëmmen aus 5 Bestanddeeler: Eng Baussen- an eng Banneschicht, de Filter dertëschent, d’Metallstéck iwwert der Nues an d’Schlaufe fir d'Oueren. Och de Fabrikatiounsprozess ass net immens schwéier. Wisou also net selwer produzéieren, huet de Santé Services sech gesot.

De Georges Heirendt: "Majo d’Iddi ass entstanen um Héichpunkt vun der Pandemie, wéi et schwiereg ginn ass, hei zu Lëtzebuerg, fir iwwerhaapt nach Masken ze kréien. Eise Logistikchef huet gesot, 'dat ass e logistesche Supergau gewiescht'. Dat heescht, et war weder Material do, nach d'Fournisseure konnten eis liwweren. An wéi dat do war, hate mir keng Transportméiglechkeete méi. An enges gudden Daags ass den Här Michel Schütz bei eis komm, fir ze soen: "Sou, hei ech hunn eng Iddi. Ech kucke fir eng Maskemaschinn ze kafen an da produzéiere mir eis Maske selwer'."

Bësse méi wéi 200.000 Maske sinn an de leschten dräi Woche scho produzéiert ginn. Elo, wou d'Maschinn an d'Ekipp vu mëttlerweil 8 Mataarbechter openeen agespillt sinn, lafen der 20.000 den Dag iwwert d'Band.

Wann alles gutt geet, muss Lëtzebuerg keng Maske méi aus dem Ausland importéieren.

De Goerges Heirendt: "Bis e Maximum vu 40 Millioune Masken d’Joer, déi mir kënne produzéieren, geet et wierklech largement duer, fir Lëtzebuerg a Groussregioun kéinte mat Masken ze beliwweren."

Wier de Besoin vun deene 40 Millioune Masken do, kann a 24 Stonne-Schichten 7 Deeg op 7 geschafft ginn.

D’Produktiounskapazitéit erméiglecht et, quasi komplett op den Import vu Masken ze verzichten. Dat huet net nëmmen en ökologesche Virdeel, mä och d’Qualitéit gëtt esou garantéiert.

De Michel Schütz: “Virun allem hu mer duerch de ganz komplizéierte Zertifikatiounsprozess mat den agreéierte Laboe misse goen. Qualitéit ass eis immens wichteg, mir schaffe fir e Groupe hospitalier. Dass mir en zertifiéierte Produit hunn, deen duerch agreéiert Laboe geet, ass ee vun de wichtegste Bestanddeeler vun deem ganze Projet gewiescht.“

No der Produktioun vun de chirurgesche Maske sollen elo och nach FFP2-Masken iwwert d’Band lafen. Dës goufen awer nach net fir de Marché zougelooss.

D’Maske ginn haaptsächlech un d’Klinicken, d'Dokteren an d'Altersheemer verkaf, do soll déi éischt Commande an e puer Deeg prett sinn. Fir den normale Bierger solle se awer och a Supermarchéen, op verschidde Gemengen an op Tankstellen ze kréien sinn.

De Projet ass mat Hëllef vum Ministère des classes moyennes finanzéiert ginn.