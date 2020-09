Zu Esch op de fréieren Arbed-Frichë soll jo den neie Quartier "Rout Lëns" entstoen, mat, ënnert anerem, Wunnengen, Geschäfter a Restauranten.

De Gros vun den industrielle Gebaier um Site bleift erhalen a gëtt an de Projet integréiert. Eng 2 Hektar solle fir Gréngfläche reservéiert bleiwen an iwwerhaapt soll dat Ganzt nohalteg an ëmweltfrëndlech ginn.

D'Frichë vun der Rouder Lëns zu Esch. Zanter iwwer 40 Joer läit dësen Terrain brooch. Bis 1977 huet déi fréier Arbed op der Rouder Lëns Eisenäerz verschafft.

Éischt Gebaier sollen 2024 resp 2025 fäerdeg sinn. A terme sollen 1.500 Wunnengen um Site entstoen.

E fuschneie Quartier, CO2-neutral, wou spéider 3.500 Mënsche wunnen, liewen a schaffe wäerten. Nohaltegkeet gëtt hei grouss geschriwwen.

Aktuell schaffe schwéier Maschinnen um Site. D'Keeseminne ginn ofgerappt, déi metalle Struktur dovunner awer net. Allerdéngs wäerten och verschidde Gebaier vu fréier erhale bleiwen, 4 um Stéck. Si ginn an den neie Quartier integréiert a kréien eng nei Aufgab.

Appartementer, Haiser an ënnert anerem eng Primärschoul sinn op der Industriefriche geplangt. De soziale Wunnengsbau gëtt net vergiess, grad sou wéineg de klenge Commerce mat lokaler Produktioun.

Eng Ekipp ass den Ament am Gaangen Eidechsen, Schlingnatteren a Blindschleichen anzefänken. Un der Mauer an ënnert de Steng hale si sech op.

E groussen Defi wär et, den Terrain komplett ze sanéieren. Den neie Site wäert an e puer Etappen op der Rouder Lëns entstoen.

