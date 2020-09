Zil vun dëser Mesure wier et, fir d'Kontakter méi séier ze fannen an d'Elteren an d'Schüler méi séier ze informéieren.

Zanter der Rentrée kritt d'Santé beim Contact Tracing an de Schoule Verstäerkung vu Personal am Enseignement. Wéi den Educatiounsminister Claude Meisch am RTL-Interview erkläert, géing et drëm goen d'Kontakter méi séier ze retracéieren, ma och den Informatiounsfloss ze verbesseren.

Leit, déi an der Schoul schaffen, géife besser verstoen, wéi d'Schoule fonctionéieren, wie mat wiem kéint a Kontakt gewiescht sinn, respektiv wou so nofroe mussen, esou de Claude Meisch.

"An ech mengen och, datt et besser ass, Schoul-Leit maachen en Deel vun där Informatioun un d'Elteren, un déi aner Enseignanten, fir se séier kënnen ze maachen. Do hu mer jo awer festgestallt, datt mer virdrun e bëssen hannendrugelaf sinn an datt d'Panik méi grouss war iwwert d'Rumeuren, déi gelaf sinn, iwwert d'Medien och a mer eigentlech onnéideg Opreegung haten."



D'Decisioune géifen awer weider vum Santésdirekter geholl ginn an et géif och weider op d'Privatsphär vun infizéierte Schüler opgepasst ginn. E Virdeel vum neie System wier awer och, datt ee besser erausfanne kéint, wou d'Schüler sech infizéieren, esou de Claude Meisch.

Et gi 5 Persoune pro Lycée mobiliséiert, dat heescht am ganze ronn 200 Leit, 3 Leit pro Regionaldirektioun am Fondamental, dat heescht 45 am ganzen, a 5-6 Leit an der Cellule de coordination vum Educatiounsministère. Déi Leit géifen aktivéiert ginn, wa Fäll optrieden. Jee nodeem, wéi d’Situatioun evoluéiert, kéint den Dispositif och nach ugepasst ginn.



"Et ass esou, datt an de Regionaldirektioune vum Fondamental wäerte Leit designéieren, bei hinnen an der Direktioun, déi déi Aufgaben do iwwerhuelen, zesumme mat de Schoul-Comitéen, de Presidenten, de Coordinateurs de cyclen, déi d'Informatioun an der Schoul hunn, wat fir eng Klass mat wat fir enger mol méi enk zesummegeschafft huet. An am Lycée ass et esou, datt mer proposéiert hu, fir d'SePASen, dat edukatiivt a psycho-edukatiivt Personal, mat deenen do Situatiounen ze chargéieren."



De President vun der APPSAS, déi d'Personal an deene psychologeschen an edukativen Zerwisser am Secondaire vertrëtt, Patrick Reeff, war bei enger Pressekonferenz e Méindeg allerdéngs net grad begeeschtert vun dëser neier Aufgab.

Dofir musse se dann och all Dag, à Tour de Rôle zwar, all Dag an der Woch plus Weekends, plus Feierdeeg, plus Sonndes, vun 9 Auer Moies bis 20 Auer Owes disponibel sinn."



An dobäi wier nach onkloer, wéi dat géif remuneréiert ginn.