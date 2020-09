Nodeems déi lescht zwee Deeg iwwer schonn d‘7ièmen ugefaangen hunn, ass haut Rentrée fir all déi aner Klassen am Secondaire.

Alles an allem si fir dës Rentrée 48.836 Jonker am ëffentlechen a privaten Secondaires-Enseignement ugemellt. Am meeschte Schüler sinn iwwregens mat 1914 am Péitenger Lyçée Mathias Adam gemellt.