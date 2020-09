Fir d'éischte Kéier zanter der Sortie vum CSV-President Frank Engel iwwert d'Besteierung vu grousse Verméigen, huet sech de Premier zu Wuert gemellt.

An et ass eng kloer Ofso. An engem Interview mam "Wort" seet de Xavier Bettel, Ierfschaftssteier a Verméigenssteiere "stinn net am Koalitiounsprogramm an ech hunn net vir, se anzeféieren". Hie wier sech bewosst, datt d'Corona-Kris och net am Koalitiounsaccord steet, mä elo Steieren an d'Luucht setzen, wier Gëft fir d'Leit a fir d'Ekonomie, sou de Xavier Bettel.

De Premier widderhëlt also just d'Positioun vun der DP, déi d'Députéiert Carole Hartmann d'lescht Woch am Kloertext op der Télé ausgedréckt hat.