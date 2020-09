Déi aktuell Kris am Mediesekteur, mat engem Réckgang vun den Annoncë wéinst der Coronapandemie, géinge gréisser Mesuren erfuerderen.

Déi aktuell Kris am Mediesekteur, mat engem Réckgang vun den Annoncë wéinst der Coronapandemie, géinge gréisser Mesuren erfuerderen. Beim Editeur Saint-Paul, dem Mammenhaus vum Lëtzebuerger Wort, kënnt et dowéinst elo zu engem Sozialplang fir 80 Aarbechtsplazen. Dovu betraff si souwuel d'Aktivitéite vu Saint-Paul Luxembourg S.A., wéi och régie.lu S.A.

Wéi RTL gewuer ginn ass, gouf d'Personal en Donneschdeg de Moie via eng Skype-Informatiounsversammlung vum Generaldirekter Paul Peckels an d'Bild gesat.

An engem interne Schreiwes argumentéiert d'Direktioun, datt ee sech duerch d'Ausmooss vun der aktueller Kris a virun allem déi mëttel- a laangfristeg Perspektiven gezwonge gesäit, fir Mesuren ze huelen, fir d'Rentabilitéit z'erhalen. Tëscht Mäerz a Mee dëst Joer huet regie.lu an Saint-Paul Lëtzebuerg e puer Milliounen Euro beim Ëmsaz agebéisst. Eng Perte, déi an de Méint duerno net hätt kënne kompenséiert ginn. Saint-Paul wëll elo prioritär op dat Digitaalt setzen.

Viru 5 Méint war annoncéiert ginn, datt den europäesche Mediegrupp Mediahuis de Grupp Saint-Paul vum Bistum opkaaft huet. D’Verhandlunge fir de Sozialplang fänken den nächste Méindeg un. Am Ganze beschäftegt Saint-Paul ronn 350 Leit.