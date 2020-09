De Weltraumsecteur ass e Milliardegeschäft ginn, bei deem och de Grand-Duché mat deene Grousse matspillt.

Am RTL-Documentaire "Lëtzebuerger Weltall Odyssee" geet de Pierre Weimerskirch der Fro no, wéi eng Zukunft de Secteur hei am Land huet. D'Lëtzebuerger Firma Luxspace huet zu Betzder ee Satellit gebaut, deen zanter e puer Deeg op Orbit flitt. Eng RTL-Ekipp huet dëse Projet an de leschte Jore suivéiert.

Satellitte-Secteur am Wandel

De Satellitte-Secteur ass am Wandel, grouss an deier Satellitte ginn ëmmer manner gebraucht. Mikrosatellitte ginn och fir de Lëtzebuerger Satellittebedreiwer SES eng ëmmer méi grouss Erausfuerderung, et géif kee Wee laanscht eng Upassung ginn, esou de Marc Serres Direkter vun der Lëtzebuerger Weltraumagence. De Weltraumsecteur ass e Milliardegeschäft ginn, bei deem och Lëtzebuerg e Stéck vum Kuch wëll kréien.

Firma zu Betzder baut Satellitten

Luxspace huet hire Sëtz zu Betzder. 20 Persounen hu 5 Joer laang um Satellit geschafft. Aus enger Zeechnung ass bannent e puer Méint Realitéit ginn. Zanter dem 3. September flitt deen éischte Satellit op Orbit, deen zu Lëtzebuerg entwéckelt an zesummegebaut gouf. Vu Kourou aus war de Lancement mat enger Rakéit vun Arianespace.

Zesumme mat 52 anere Satellitten huet sech den Esail, e Satellit fir d'Iwwerwaachung vum maritimmen Trafic op seng lescht Rees gemaach. E Projet, deen an de leschte Méint méi wei eng Kéier viru groussen Erausfuerderunge stoung, wéi de Generaldirekter vun der Firma Luxspace Jochen Harmus erkläert. Als éischt gouf et Problemer mat der Rakéit, spéider koum et zu engem weltwäite Lockdown. De Lancement war iwwert ee Joer méi spéit.

