Op 64 Säite faasst de Statec déi wichtegst Zuelen zesummen, déi d'Lëtzebuerger Land betreffen.

Dëst erméiglecht et de Leit, en Iwwerbléck ze kréien, wéi Lëtzebuerg do steet par Rapport zu aneren europäesche Länner. Fir dëst Joer ass awer och eppes Neies an der Broschür mat dran an zwar d'Covid-Säiten. Hei ginn déi Haaptindicateure vu verschiddenste Länner matenee verglach.

PDF: Offiziellt Schreiwes vum Statec

PDF: Déi komplett Broschür