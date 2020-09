D'Rezessioun trëfft d'Reesbranche ganz haart, wat aus den Zuele vun der Lëtzebuerger Fluchgesellschaft däitlech erauszeliesen ass.

"Et ass eng ganz schwéier Zäit. Et geet der Luxair effektiv schlecht" sou den neie Generaldirekter en Donneschdeg op der Tripartite Aviatioun. Wierder, déi de Gilles Feith och den Dag dono am RTL Interview widderhëlt.

D'Zuele schwätzen eng kloer Sprooch: Am Verglach mam leschte Joer huet déi national Fluggesellschaft déi 8 éischt Méint vum Joer 2020 68% manner Passagéier transportéiert. Dat bedéngt duerch d'Covid-Pandemie. D'Pandemie huet dann och d'Hoffnung, de Summer géif d'Geschäft nees besser lafen, gebrach.

"Dat ass duerch déi zweet Well a virun allem duerch d'Fermeturë vun de Grenzen, déi duerno komm sinn, net méiglech gewiescht. Mir konnten awer duerch d'Consideratioun vu Vollen an duerch eng relativ aggressiv Approche och kucken, fir sou vill wei méiglech ze fléien" sou de Gilles Feith.

Am Verglach mat 2019 gouf ronn e Vol vun zwee ugebueden, dat ass aggressiv. D'Konkurrenz an Europa läit kloer drënner. An awer, eleng am Juli huet d'Luxair am Verglach mam leschte Joer 20 Milliounen Euro u Recetten verluer. D'Leit waren a si veronséchert. Dobäi koum, datt Lëtzebuerg op d'Rout Lëscht stoung. Mat zum Beispill, däitlech manner Clienten aus Däitschland. Passagéier déi generell meeschtens um leschte Stëppel gebucht hunn.

D'Recetten aus de Summer Méint gi knapps duer, fir d'Personalkäschten ze bezuelen. Elo heescht et en zweeten Otem ze fannen. Well d'Covid-Pandemie ass net deen eenzegen Dar am Fouss vun der Luxair.

Strukturell Problemer kommen derbäi. "Dat huet eng immens konstruktiv Tripartite gëscht bestätegt" sou de Gilles Feith. Eng Tripartite, déi de Maintien dans l'emploi festgehalen huet.

"Dat fanne ech eng ganz flott Initiative. De Maintien dans l'emploi gëtt Sécherheet. Ass fir d'Luxair och eng super Saach. Natierlech muss een da kucken, wei wäit hëlleft dat der Luxair a wéi komme mer dann aus deem Lach eraus."

Zesumme mat de Leit an net géint d'Mataarbechter wëll de Gilles Feith aus der Kris, sou dee Mann ee Freideg, deen den Dag virdrun nach ausgebuut gouf. Den Challenge ass grouss. Op engem Ament, wou bannen den nächsten 10 Joer och nach an dräistelleger Milliounenhéicht investéiert muss ginn, an d'Infrastruktur, an a Fliger.

De Gilles Feith weist och drop hin, dat d'Prognosen, International, dervun ausginn, dat et bis 2024 dauere wäert, iwwer nees eng Quasi-Normalitéit am Secteur vun der Aviatioun zeréck ass.

"Fléie wäert spéider ni méi sou sinn, wéi et fréier war. Ech hoffen dat Fléien och eng sozial Komponent kritt."

Am Trend louch dëse Summer, bei der Luxair ganz kloer Portugal. Just Palma huet et nach an den Top 4 gepackt. Positiv iwwerrascht hätt Djerba. An Zukunft flitt eng aggressiv Luxair weider nei Stied, wéi Krakau, Bolognia oder Bukarest un.

PDF: Press Kit vun der Luxair