En Dënschdeg de Moie sëtze sech den Aarbechtsminister Dan Kersch an de Marc Spautz (CSV) géigeniwwer.

Ëmmer erëm gi Fäll vu Mënschenhandel an Zwangsaarbecht gemellt, och hei zu Lëtzebuerg. Déi, déi ausgebeut ginn, leiden, donieft ass et deloyal Konkurrenz géigeniwwer deene Betriber, déi sech un d'Reegelen halen. Iwwert gemaach muss ginn, doriwwer debattéieren en Dënschdeg den LSAP-Aarbechtsminister Dan Kersch an den CSV-Deputéierte Marc Spautz hei op RTL. De Face-à-Face ass um 10 op 8 hei op RTL.

Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.