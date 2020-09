An de leschte 7 Deeg goufen zu Lëtzebuerg 452 Persoune positiv op de Coronavirus getest.

Zu Lëtzebuerg wunnen de leschten Zuele vum Statec no gutt 620.000 Mënschen, deemno läit d'Zuel vun Neiinfektiounen an der leschter Woch bei 72 pro 100.000 Awunner.

An Däitschland zum Beispill gëllt e Land oder eng Regioun als Risikogebitt, wann et do méi wéi 50 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner bannent enger Woch goufen. De 14. Juli hat Däitschland Lëtzebuerg fir d'lescht als Risikogebitt agestuuft. Lëtzebuerger Residenten duerften deen Ament net méi an Däitschland areesen, et sief dann, se haten en negative Corona-Test dobäi, deen net méi wéi 48 Stonnen al war. Deemools goufen et an de 7 Deeg virdrun 391 Neiinfektiounen, dat heescht ronn 62 pro 100.000 Awunner.

Corona-Zuelen / Rep. Fanny Kinsch

Deen Ament goufen awer och nach d'Testresultater vun de Frontaliere publizéiert – de Gesondheetsministère hat Enn August awer decidéiert, dat net méi ze maachen, mam Argument, aner Länner géifen do keen Ënnerscheed maachen. Wéi d'Zuelen zu Lëtzebuerg am August zréckgoungen, hat Däitschland Lëtzebuerg nees vun der Lëscht vu Risikolänner erofgeholl – mat den Entwécklunge vun de leschte 7 Deeg kéint domat ze rechne sinn, datt den zoustännege Robert Koch-Institut Lëtzebuerg nees als Risikogebitt aklasséiert.

Robert Koch-Insitiut: Nei Reegelung fir Reesender aus Risikogebitter

Awunner oder Reesender, déi aus engem Risikogebitt an Däitschland areesen, mussen a Quarantän. Zanter dem 8. August muss een donieft en negative Corona-Test virleeën, deen net méi al wéi 48 Stonnen ass, oder sech no der Arees - bannent 72 Stonnen - op de Coronavirus teste loossen. Wann d'Resultat negativ ass, gëtt d'Quarantän opgehuewen.

Vum 1. Oktober un trëtt eng nei Reegelung a Kraaft. Vun deem Dag u soll d'Quarantän fréistens eréischt no 5 Deeg opgehuewe ginn, trotz negativem Test. Dat hu Bund a Länner de 27. August decidéiert.

"Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich in Quarantäne begeben und sein zuständiges Gesundheitsamt informieren. Seit dem 8. August muss jeder und jede Einreisende aus einem Risikogebiet zudem einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder sich nach Ankunft - innerhalb von 72 Stunden - auf eine Corona-Infektion testen lassen. Wenn das Testergebnis negativ ist, kann die Quarantäne aufgehoben werden. Ab dem 1. Oktober soll die Quarantäne frühestens nach fünf Tagen mit einem Negativtest aufgehoben werden können. Das haben Bund und Länder am 27. August beschlossen. Bund und Länder betonen außerdem, wo immer möglich, auf Reisen in ausgewiesene Risikogebiete zu verzichten."

Den Detail kann een um Site vum Robert Koch-Institut noliesen.