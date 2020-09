An engem Schreiwes un d'Awunner vu Kielen huet de Félix Eischen matgedeelt, datt hien e Burnout diagnostizéiert krut.

Hien wéilt sech duerfir och déi néideg Zäit ginn, fir sech adequat traitéieren ze loossen. Dës Nouvelle gouf am Kielener Gemengerot public gemaach, wou den Här Eischen selwer net present war. Wéi et an engem perséinlechen Schreiwes vum Felix Eischen un d’Kielener Awunner heescht, hätt den zousätzleche Stress an eng konstant Iwwerschaffung zum Burn-Out gefouert.

Den Interim als Kielener Buergermeeschter mécht bis op weideres den LSAP-Politiker Guy Scholtes, dee bis ewell Éischten Schäffe war.

Den CSV-Conseiller Lucien Koch, dee sengersäits bis Dezember Schäffe war, ass bis op weideres Schäffe faisant fonction zu Kielen.

De Felix Eischen war nieft sengem kommunale Mandat och nach zanter 2009 Deputéierte fir d'CSV a Generalsekretär vun der Partei. Zanter 2017 war de fréieren RTL-Mataarbechter Buergermeeschter zu Kielen.

An der Chamber siegéiert de Felix Eischen elo weider als gewielten CSV-Süd-Deputéierten; de Posten vum CSV-Generalsekretär iwwerhëlt een vun de béiden Adjointen Kimi Mosel a Paul Galles.