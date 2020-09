Bei der Presentatioun e Freideg huet de Landwirtschaftsminister Romain Schneider awer betount, datt et sech hei net ëm een neie Label géing handelen.

Regional Produite promouvéieren a fir Transparenz suergen - dat sinn e puer vun den Ziler vun engem neie Logo, deen een an Zukunft op enger Partie Produiten erëmfanne soll. Et wier keen neie Label huet de Landwirtschaftsminister Romain Schneider e Freideg bei der Presentatioun betount. Et géif vill méi drëm goen, datt de Staat säi Stempel gëtt fir ze garantéieren, datt dat, wat um Produit steet, och dran ass.

Neie Logo an der Landwirtschaft / Rep. Claudia Kollwelter

A fir dee Stempel ze kréien, muss ee virop emol d'Basis-Krittären erfëllen. De Minister Romain Schneider erkläert, datt dozou zum Beispill d'Ausschaffe vun engem Cahier de charges gehéiert, wou vill Saachen definéiert ginn.



"D'Objektiver, d'Verpackung, wéi sinn d'Etikette gemaach, wat sinn d'Sanktiounsmoossnamen, déi virgesi sinn, an och wéi eng akkreditéiert Kontrollplaz do ass, fir d'Produiten ze kontrolléieren."



Wann déi Basis-Krittäre bis erfëllt sinn, geet et un d'Qualitéitskrittären.



"Do geet et an de ganze Beräich vun der Liewensmëttelsécherheet, ëm d'Déierewuel an d'Déieregesondheet, den Ëmweltschutz."



Aus 3 verschiddene Kategorië mussen all Kéier 3 Krittären erfëllt sinn, fir de Stempel ze kréien. E Pilier ass zum Beispill dee vum Regionalen an Nohaltegen. Do geet et drëm, ze gesinn, wou d'Déiere gebuer a gemäscht goufen, wou geschluecht a sou weider. Mä och d'Déierewuel, d'Natur an d'Qualitéit spillen eng Roll fir en Aggrement ze kréien. Wann een deen dann huet, sinn och Bäihëllefe virgesinn:



"Engersäits fir Werbe- an Informatiounscampagnen. Mir ënnerstëtze Kontrollkäschten um Niveau vum Produzent direkt, d'Etude de marché, de Produktiounsdesign, d'Demande fir eng Unerkennung als AOP, IGP an STG."



D'Bäihëllefe si gestaffelt, wat ee méi Punkten huet, wat ee méi Hëllefe kritt. Generell géif et drëm goen, d'Lëtzebuerger Produiten ze promouvéieren. Virun allem och an den ëffentleche Kantinnen.



"Dat hëlleft och deenen, déi d'Entscheedungen huelen am Kader vun den Ausschreiwungen, fir dës Krittäre genee ze definéieren, an da méi einfach Weeër fannen an d'Liewensmëttel zréckfannen an de Kantinnen an do, wou se consomméiert ginn."



An enger éischter Phas wäert een de Stempel a Form vum X, deen ee vum Nation Branding kennt, op de Produite gesinn. Wéi eng Krittären d'Liewensmëttel erfëllt, muss een am Ufank nach um Internet nokucken, an enger spéiderer Phas soll dann och e QR-Code nieft dem Logo sinn, fir d'Informatiounen direkt um Handy kënnen ze hunn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Promouvoir les produits régionaux de qualité – accroître la transparence - faciliter l'accès des produits régionaux de qualité dans la restauration collective (18.09.2020)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Promouvoir les produits de qualité régionaux - faciliter l'accès de ces produits dans les cuisines collectives – accroitre la transparence, telles sont les caractéristiques principales du projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles que Romain Schneider vient de déposer à la Chambre des députés.

Par cette démarche, le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural entend répondre aux besoins des consommateurs de plus en plus avertis en leur offrant plus de transparence lors de leurs achats tout en promouvant les producteurs luxembourgeois de produits régionaux de qualité.

Accroître la transparence en matière de labels

Cette nouvelle procédure d'agrément, qui évalue les labels de façon objective sur base de critères techniques clairs et vérifiables, établis par les instances officielles, a pour but d'assurer une cohérence globale des démarches de qualité ainsi que d'accroître la transparence et la confiance du consommateur.

L'apposition d'un logo officiel témoignant l'agrément par l'État luxembourgeois sur l'emballage des produits labellisés permettra aux consommateurs de reconnaître plus facilement les produits de qualité parmi les milliers de références disponibles aux lieux de vente.

Garantie supplémentaire de qualité et de durabilité

Cet agrément officiel est une garantie officielle supplémentaire afin d'attester aux consommateurs que «ce qui est inscrit sur le produit l'est également dedans».

Le logo d'agrément certifiera que le label en question répond aux exigences de la réglementation et informe sur l'accent et les priorités du label quant aux critères regroupés suivant les aspects de «Qualité – Saveur», «Régional – Equitable», «Environnement – Bien-être animal».

Romain Schneider tient à souligner que dans un contexte actuel où la durabilité a fortement gagné en importance (stratégie européenne «Farm to Fork»), où les engagements internationaux en matière de changement climatique amènent à réviser nos systèmes de production et notre mode d'alimentation, dans une ère d'avancée en économie circulaire et en bio-économie, la «qualité» et la «durabilité» sont devenues des mots d'ordre. Il convient donc de démêler et détricoter la multitude de labels face à ces paramètres cruciaux afin de permettre aux consommateurs de faire un choix raisonné lors de l'achat de ses produits.

Un site internet spécialement dédié à cette fin facilitera le choix des labels agréés répondant au mieux aux attentes aussi bien du consommateur individuel que de la restauration collective.

Promouvoir l'utilisation de produits régionaux de qualité dans la restauration collective

L'agrément officiel des labels constitue également un prérequis essentiel visant à assurer une utilisation renforcée des produits régionaux de qualité élaborés par des entreprises luxembourgeoises dans la restauration collective. En effet, la nouvelle directive européenne relative aux marchés publics permet d'imposer des exigences en termes de durabilité et d'environnement et de favoriser ainsi des produits issus de systèmes remplissant des exigences déterminées en matière de durabilité sur base de paramètres clairement définis, objectifs et vérifiables.

Dans ce contexte Romain Schneider tient à souligner que l'ancrage renforcé des critères «Qualité – Saveur», «Régional – Equitable», et «Environnement – Bien-être animal» au niveau des labels de qualité régionaux, permettra aux produits agrées de gagner une longueur d'avance par rapport à leurs produits «standard» concurrentiels dans les appels d'offres.

Renforcement du secteur agricole

Grâce à cette démarche d'agrément, les producteurs adhérant aux labels de qualité régionaux se voient récompensés pour leurs efforts par une meilleure valorisation et visibilité de leurs produits. Dans un contexte de globalisation et compte tenu du fait que les aspects de qualité, de régionalité, de bien-être animal ainsi que la conscience écologique font de plus en plus partie intégrante de notre société, il est essentiel de continuer à renforcer le dispositif des labels au niveau de ces valeurs, en alignant davantage les intérêts des producteurs aux attentes des consommateurs.

«Nos agriculteurs produisent des produits de haute qualité dans un contexte régional: Cet agrément officiel permettra de mettre davantage en évidence les valeurs d'une «agriculture +» basée sur les 3 piliers -écologique – économique – social- a déclaré Romain Schneider.

Démarcation des produits régionaux de qualité

La grande nouveauté par rapport au premier projet d'agrément de label (déposé en 2017) est le visuel de l'agrément qui a été complètement retravaillé pour s'aligner avec celui du «nation branding». Ce nouveau visuel permettra clairement de démarquer les labels de qualité adhérant à cette démarche d'agrément du grand nombre de labels existants et de produits d'importation.

Une reconnaissance officielle des labels par l'État génère donc une valeur ajoutée tant en termes de garantie aux consommateurs quant à la crédibilité des cahiers des charges que pour les gestionnaires de labels qui peuvent faire valoir cette reconnaissance officielle étatique au niveau de leur communication.

Il importe aussi de souligner que cette démarche de qualité se base sur la participation volontaire des gestionnaires de labels au Luxembourg.

Pour Romain Schneider, ce projet de loi est d'autant plus important dans le contexte actuel de la pandémie. En effet, la crise sanitaire a renforcé la prise de conscience de la population face à l'importance de notre système alimentaire. Les consommateurs ont un regard de plus en plus attentif et vigilant sur les paramètres de durabilité et de qualité et privilégient davantage les produits issus de la région.