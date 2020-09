Kuerz viru 16 Auer e Freideg huet um CR308 fir op Buerschent eng Motocyclistin d'Kontroll iwwer hiert Gefier verluer.

Si ass ronn 30 Meter de Rampli erofgefall a gouf uerg verwonnt. De Samu, d'Ambulanz vun Ettelbréck an d'Pompjeeë vun Ettelbréck a Buerschent waren op der Plaz.

Eng Rëtsch Accidenter a Bränn

Kuerz virun 11 Auer e Freideg de Moie koum et zu Duelem zu engem Accident tëscht 2 Autoen. Dobäi goufen 2 Leit liicht blesséiert. De Samu, Ambulanze vu Beetebuerg a Réimech an d'Pompjeeë vu Mutfert waren op der Plaz.

Um 12.15 Auer an der Stad an der Rue Albert Borschette koum Damp aus engem Appartementshaus. Eng Ambulanz war op der Plaz, esou wéi d'Pompjeeë aus der Stad a vun Nidderaanwen. Et gouf kee blesséiert.

E puer Minutten drop um 12.20 Auer huet zu Miersch an der Rue de la Gare eng Friteuse gebrannt. Och do waren d'Pompjeeë vu Miersch a Lëntgen op der Plaz, esou wéi eng Ambulanz. Et gouf kee Blesséierte gemellt.

Kuerz viru 14.45 Auer huet zu Ettelbréck een Auto gebrannt. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Ettelbréck waren op der Plaz. Et gouf eng Persoun liicht blesséiert.

Um 15 Auer hunn zu Déifferdeng op engem Chantier e puer Palette gebrannt. D'Pompjeeë vun Déifferdeng waren op der Plaz an et ass kee blesséiert ginn.

Um 16.30 Auer huet zu Colmer-Bierg an der Rue d'Ettelbruck en Auto gebrannt. D'Pompjeeë vu Colmer waren op der Plaz. Et gouf kee blesséiert.