Betraff sinn eng Miel-Zort vun der Mark Sozie, 2 Zorte vun der Mark Soubry an eng Zort vun der Mark Boni Selection.

Wéi d'Liewensmëttelsécherheet mellt, gouf d'Miel "Pain low carb" vu Sozie, "All-in Mix pour Pain foncé 9 céréales" a "Mélange pour Pain Foncé 9 céréales" vu Soubry a "Mélange 9 céréales pour pain foncé" vu Boni Selection a veschiddene Butteker zu Lëtzebuerg verkaf.

Et géif sech beim Pestizid ëm e sougenannten Oxyde d'éthylène an de Sesamkären handelen, déi bei der Produktioun vum Miel benotzt ginn. Dës Substanz wier bei regulärer Consommatioun kriibserreegend.

Schreiwes

Rappel: Farines «Pain low carb» de la marque Sozie, «All-in Mix pour Pain foncé 9 céréales» et «Mélange pour Pain Foncé 9 céréales» de la marque Soubry et «Mélange 9 céréales pour pain foncé» de la marque Boni Selection - Taux de pesticide (oxyde d'éthylène) trop élevé sur les graines de sésame (18.09.2020)

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Veuillez trouver en annexe un communiqué de presse du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire concernant le rappel des farines «Pain low carb» de la marque Sozie, «All-in Mix pour Pain foncé 9 céréales» et «Mélange pour Pain Foncé 9 céréales» de la marque Soubry et «Mélange 9 céréales pour pain foncé» de la marque Boni Selection.