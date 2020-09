An der Budgetskontrollkommissioun gouf op en Neits de Rapport vum Rechnungshaff iwwert d'Depenses hospitalières op de Leescht geholl.

Et géif keen a Fro stellen, dass een déi Spideeler a Renovatioune vu Spideeler bräicht, ma et misst awer kontrolléiert ginn, wéi dobäi mat de Sue vum Steierzueler ëmgaange gëtt, esou den Deputéierte vun de Piraten, Sven Clement.

Finanze Spidolswiesen/Reportage Maxime Gillen

Och wann de finale Rapport vun der Komissioun nach net steet, schéngt evident, dass d'Chamber méi Transparenz an deem Beräich vun der Regierung fuerdert, wéi d'CSV-Deputéiert Diane Adehm betount:

Mir an der Kommissioun hu gesot, dass dat doten eigentlech esou grav ass, dass do einfach musse fundamental Ännerungen an Zukunft gemaach ginn, wéi dat dote gehandhaabt gëtt um Niveau vum Ministère. Och vläicht um Niveau vun der Regierung. A mir géingen do nach gäre mat der Ministesch zesummen diskutéieren, wéi si dat dote gesäit, wat si gedenkt vu Mesuren z'ergräifen, fir dass dat an Zukunft anescht geet.

Deemno gëtt d'Santésministesch Paulette Lenert dann elo an eng vun deene nächste Sëtzunge vun der Kommissioun invitéiert.

Ma de Rapport vum Rechnungshaff hätt weider seriö Froen opgeworf a wuel och en akute Besoin, fir méi Kontroll.

Dee Rapport wërft natierlech vill Froen op, déi wäit iwwert d'Santé an d'Spidolswiesen erausginn, nämlech, ass de Staat haut gutt genuch equipéiert fir an all deene Ministèren, wou gebaut gëtt, deen néidege Controlling ze maachen. De Constat, deen d'Kommissioun gemaach huet, ass Nee. De Staat ass haut net equipéiert fir en anstännege Controlling ze maache vun all deene Projeten, déi e baut. An do wëll d'Kommissioun elo e bësse méi wäit goen, méi Transparenz schafen a virun allem dofir suergen, dass besser mat den ëffentleche Gelder ëmgaange gëtt.

Konkret gouf an der Chamberkommissioun scho mol festgehalen, dass ee wéi gesot probéiere wëll eng parteiiwwergräifend Motioun opzesetzen, fir festzeleeën, dass deen zoustännege Minister op d'mannst ee Mol am Joer an der Chamber muss passéieren, fir sech fir de Bilan vun deene gréisste Projeten ze veräntwerten.