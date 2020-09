Déi 4 Oppositiounsparteie begréissen, datt d'Dauer vum Isolement vun infizéierte Leit vu 14 op 10 Deeg reduzéiert gëtt an och net méi verlängert ka ginn.

D'Oppositioun ass zefridde mat de proposéierten Ännerungen um Covid-Gesetz, déi en Dënschdeg an der Chamber solle gestëmmt ginn, dat war de Fazit no der zoustänneger Chamberkommissioun e Freideg de Mëtteg.

Covid-Gesetz / Reportage Fanny Kinsch

Leit, déi a Quarantän sinn, well si Kontakt mat enger infizéierter Persoun haten, sollen dogéint eréischt vum 6. Dag, an net méi vum 5. Dag un, en Test maache kënnen, fir aus der Quarantän eraus. Dozou hätt ee mëndlech Explikatioune vum Santésdirekter kritt, esou de Marc Baum, vun déi Lénk.

"D'wëssenschaftlech Literatur géif ebe soen, datt bis zum 6. Dag inclus et wichteg wier, datt een eventuell et huet, mä awer nach eventuell en negativen Test kéint kréien an dofir déi Extensioun vu 5 op 6 Deeg."

D'Deputéiert hätte versprach kritt, datt si déi entspriechend wëssenschaftlech Artikelen e Freideg géife kréien, fir datt si an enger weiderer Kommissiounssëtzung e Méindeg hire Vott zum Rapport kënnen ofginn.

An den Ae vum Marc Baum ass et fir d'éischte Kéier, datt just positiv Verännerungen um Text géife kommen.

Och den ADR-Deputéierte Jeff Engelen gesäit déi nei Amendementer positiv, ënnert anerem, datt perséinlech Donnéeë méi séier anonymiséiert ginn.

"Dat war déi leschte Kéier jo e klengen Oubli, mam Dateschutz, dat gëtt 3 Méint elo geläscht nom Kollekte, net méi nom Enn vun der Pandemie, dat stoung falsch am Gesetz."



De Sven Clement vun der Piratepartei gesäit och Verbesserunge beim Dateschutz. Hie begréisst, datt Donnéeë vu Fluchpassagéier elo direkt un d'Santé ginn an net bei de Fluggesellschafte bleiwen. Et misst ee bedenken, datt déi Donnéeë souwisou scho gesammelt ginn.

"Déi Donnéeë ginn haut gesammelt, fir d'Lutte géint den Terrorismus. Wa mer elo eng Kéier kucken, wéi vill Leit an de leschte Joren duerch Terrorismus gestuerwe sinn a wéi vill Leit an deene leschte Méint duerch Covid-19, dann ass d'Proportionalitéit definitiv ginn an et misst een éischter d'Fro stellen, solle mer déi Sammlung net beim Terrorismus ofschafen a se beim Covid bäibehalen."



D'CSV begréisst déi nei Verännerungen, wäert sech awer beim Vott enthalen, well kloer Definitiounen zum Beispill vu Rassemblementer a Prezisiounen, notamment zum forcéierte Confinement, weider feelen, sou de Claude Wiseler.

"Do, wou Fräiheeten wierklech vun de Leit a Fro gestallt ginn, respektiv temporairement ewech geholl ginn, si mir der Meenung, datt de Gesetzestext wesentlech méi präzis muss ginn, well mir schwätzen hei awer vun engem partielle Fräiheetsentzuch."

Grad wéi d'CSV, gesinn och déi aner 3 Oppositiounsparteien d'Covid-Gesetz u sech weider kritesch.