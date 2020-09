Successeur gëtt de Nächstgewielte Pierre Hobscheit, deen de Posten och unhëlt. De 36 Joer ale Sozialist schafft als Conseiller am Aarbechtsministère.

Am Déifferdenger Conseil huet d'LSAP 4 Mandatairen an ass an der Oppositioun.

Geleet gëtt d'Gemeng vun enger gréng-schwaarzer Koalitioun, wou den deemolegen Deputé-Maire Roberto Traversini jo viru genee engem Joer demissionéiert hat, fir vum Christiane Brassel-Rausch ersat ze ginn. Den Här Traversini ass aktuell iwwerdeem als Sport-Coach aktiv.

PDF: Offizielle Communiqué vun der LSAP Déifferdeng