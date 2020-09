D'Kollisioun e Freideg den Owend um 21 Auer war esou hefteg, datt den Airbag opgaangen ass. De Mann gouf awer nëmme liicht verwonnt.

Wéi d'Police mellt, konnt de Mann net méi goen an och net stoen, well en ze vill gedronk hat. Souguer de portabelen Alkoholtest war iwwerfuerdert. Spéider konnt e Wäert vun 2,23 mg/l ermëttelt ginn, dat entsprécht méi ewéi 4 Promill.

Am ganze Land hunn e Freideg den Owend 6 Persounen hire Permis missen ofginn, well se ze vill gedronk haten. Weider gouf et am Süde vum Land nach eng Rei Kläppereien.