Esou kéint een ënnert anerem evitéieren, datt Leit ongëlteg Ziedelen ofginn, well sech verzielen gëtt.

Déi jonk Liberal fuerderen d'Aféiere vun engem elektronesche Vott fir d'Chamberwalen 2028 - dat huet d'JDL haut op hirem Kongress decidéiert. Fir Lëtzebuerger, déi am Ausland wunnen, dorënner och d'Studenten, wier dat eng méi sécher an zouverlässeg Optioun, fir hir Stëmm bei Walen ofzeginn.

Bei de Chamberwalen 2018 wiere ronn 5,4% vun de Walziedelen aus dem Ausland net mat Zäiten an de Walbüroen ukomm - dat wieren iwwer 2.000 Leit, déi net wiele konnten, an dobäi géif bei der Reschtsëtz-Verdeelung dacks manner wéi 100 Stëmmen den Ënnerscheed maachen.

D'Bréifwal an d'Walbüroe missten an den Ae vun de jonke Liberalen och weider bestoe bleiwen, an et misst och am Walbüro méiglech ginn, digital ze stëmmen. Esou kéint een och evitéieren, datt Leit ongëlteg Ziedelen ofginn, well si sech verzielen.