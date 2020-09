Ganzer 60.000 nei Dossiere koumen dat lescht Joer op de Geriichter an der Stad an zu Dikrech eran.

Zejoert souzen an der Moyenne 642 Leit am Prisong zu Schraasseg, respektiv zu Giwenech: Dat ware 14 Inhaftéierter manner wéi 2018. Ënnert de Prisonéier waren d'Persounen, déi zu Lëtzebuerg wunnen, mat 55 Prozent liicht an der Majoritéit, 45% dovu ware Lëtzebuerger.

Dat sinn e puer vun den Zuelen aus der Broschür „La justice en chiffres 2019“, déi elo erauskoum an déi am Zeeche steet vum Strofvollzuch. Den Eric Ewald huet doduerch gebliedert an e puer méi interessant Zuelen erausgekroopt:

Justiz an Zuelen 2019 / Reportage Eric Ewald

Am Kader vun der Exécution des peines sinn d'lescht Joer 898 Demandë gestallt ginn, fir vun engem Congé pénal ze profitéieren (wouvun der 486 accordéiert goufen), 136 Demanden, fir fréizäiteg op fräie Fouss ze kommen (57 dovu goufen zougestanen), an 53 Demanden, fir elektronesch iwwerwaacht ze ginn (hei gouf 14 Mol Jo gesot).

Um Stater an um Dikrecher Geriicht koumen 2019 zesumme bal 60.000 nei Dossieren eran. Déi zwou Juridictiounen hunn zesumme 1.753 Führerschäiner direkt agezunn an 1.013 provisoresch Fuerverbueter gesprach. A Kriminalaffäre sinn op béide Geriichter zesummen 8 Leit fräigesprach ginn, et ass sech mat am Ganze 1.760 neie Scheedungsaffäre befaasst ginn an et goufe 1.461 Scheedunge gesprach. Faillitte goufen der iwwerdeems 1.227 deklaréiert. Um Verwaltungsgeriicht da sinn, den Tribunal an d'Cour zesumme geholl, 1.304 Urteeler gesprach ginn, um Verfassungsgeriicht hirer 8, op der Cour de Cassation der 179 an op der Cour d'appel 1.537.

Donieft waren op den 31. Dezember 2.978 Persoune vun engem Fuerverbuet betraff, et goufen 2019 eppes Klenges méi wéi 150.000 Bulletine vum Casier ausgestallt an 230 Tutellë gefrot. Et sinn doriwwer eraus eppes méi wéi 4,6 Milliounen Euro u Geldstrofen, déi d'Justiz gesprach hat, vum Enregistrement akasséiert ginn, an de Budget vun der Justiz huet d'lescht Joer net grad 115 Milliounen Euro ausgemaach, mat deenen ënner anerem 287 Riichter bezuelt goufen, wouvun der 188 Frae sinn.