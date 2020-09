Den entspriechende Gesetzrapport gouf de Méindeg de Moien an der Chamberkommissioun fir Gesondheet a Sport ugeholl.

D'ADR an d'CSV hu sech bei der Ofstëmmung de Méindeg de Moien enthalen. Déi Chrëschtlech-Sozial heeschen déi adaptéiert Mesuren am neie Rapport zwar gutt, zum Beispill, dass eng infizéiert Persoun net méi 14 Deeg, mä just nach 10 Deeg isoléiert muss sinn. D'CSV ass allerdéngs net averstane mat der Grondlag, nämlech den zwee sougenannte Covid-Gesetzer. Dat sot de Claude Wiseler de Méindeg de Moien no der Sëtzung. Seng Partei hat am Juli jo géint déi zwee Gesetzer gestëmmt. En Dënschdeg um 14.30 Auer gëtt an der Plenière vun der Chamber decidéiert, ob d'Covid-Gesetzer bis den 31. Dezember verlängert ginn.