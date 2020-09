Enn August waren 18'525 Residente bei der Adem ageschriwwen, dat sinn 1.232 manner Demandeurs d'emploi ewéi nach Enn Juli.

Hei ginn d'Residente gekuckt.

Am Joresverglach ass hei allerdéngs eng Hausse vu méi ewéi 20% ze notéieren.

De Chômagetaux läit am August bei 6,4%, am Juli louch deen nach bei 6,6%.

Tëscht Abrëll a Juli war d'Hausse virun allem doduerch ze erklären, datt manner Plazen ugebuede goufen. Zënter August ass et awer lo sou, datt virun allem nees méi Dossieren era kommen.